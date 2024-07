Pax Dei im Early Access-Test

Die Welt von Pax Dei

Nach der Charaktererstellung und der Wahl eines geeigneten Spawnpunkts beginnt das Spiel mit dem Sammeln erster Ressourcen. Eine erzählerische Einführung oder Story gibt es in Pax Dei nicht, was es von typischen Rollenspielen und MMOs sehr unterscheidet. Stattdessen erwartet die Spieler ein reines „Sandbox-Erlebnis“. Die Hauptaufgabe besteht darin, in umkämpften Gebieten Grundstücke zu errichten und diese im Laufe der Zeit zu erweitern. Spieler können sich so außerdem zusammenschließen, um ganze Städte mit eigenen Wirtschaftssystemen zu bauen.

Der Beginn fühlt sich wie ein typisches Survival-Game an, was grundsätzlich in Ordnung ist, da das Crafting-System gut funktioniert und es Spaß macht, das eigene Anwesen wachsen zu sehen. Allerdings gibt es hier bereits einige Ungereimtheiten: z.B. können Nahrung und Wasser zwar konsumiert werden, jedoch führt Hunger oder Durst allein nicht zum Tod, was für ein Survival-Spiel doch etwas ungewöhnlich ist. Lebensmittel verleihen hier nur besondere Boni oder können Spieler vergiften. Zudem fehlt der richtige Überlebenskampf, der in anderen Spielen wie Ark oder Conan Exiles ab Minute eins präsent ist. Die meisten Kreaturen auf die wir treffen sind eher harmlos, und es entsteht selten das Gefühl in echter Gefahr zu sein. Auch die Kämpfe sind noch verbesserungswürdig. So fühlen sich diese, egal ob gegen Kreaturen oder anderen Spielern, doch noch etwas unspektakulär an.