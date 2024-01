Game Stick Lite 4K im Test

Der Start

Schon begrüßt mich das Startmenü der Konsole. Links eine Liste mit verfügbaren Spielen, rechts ein Screenshot des Spieles. Mit dem Controller 1 kann zwischen den Spielen gewechselt werden. Über die Schultertasten kann zu weiteren Menüpunkten gewechselt werden. Der nächste Menüpunkt besteht in den verfügbaren Systemen. Es sind (auf dem von mir gekauften System) genau neun emulierte Systeme vorhanden, darunter das Nintendo NES (Famicom), der Nintendo Gameboy, das Sega Mega Drive und die Sony Playstation (!). Die Emulation der Spiele erfolgt über verschiedene Emulatoren, im Regelfall Retroarch mit passenden Kernen. Ist es möglich, die verwendeten Emulatoren auszutauschen? Oder zumindest zu aktualisieren? Den von Retroarch verwendeten Kern zu wechseln? Einfache Einstellungen im Emulator zu ändern? Das sind alles Dinge, die durchaus Sinn machen. Auch wenn inzwischen die Emulatoren recht ausgereift sind und unzählige Spiele in der Emulation fast genauso gut laufen wie auf der Originalhardware, so gibt es viele verschiedene Emulatoren (auch für dasselbe Original-System). Oft läuft Spiel A mit diesem Emulator am besten, Spiel B jedoch mit diesem. Weiters erlauben die meisten Emulatoren spezielle Einstellungen, die oft bei bestimmten Spielen sinnvoll oder gar notwendig sind, bei anderen Spielen jedoch anders gesetzt werden sollten. Darüber hinaus werden viele der Emulatoren laufend weiterentwickelt und es erscheinen regelmäßig Updates. Könnt ihr also die Konsole an eure Wünsche anpassen?

Die klare Antwort ist NEIN. Ihr erhaltet ein fertig konfiguriertes, vollkommen undokumentiertes System. Viele der original Retroarch Files sind umbenannt oder liegen auf seltsamen Pfaden und versteckten Partitionen. Änderungen sind theoretisch möglich, verlangen in der Praxis jedoch fundiertes Fachwissen. Im Regelfall ruiniert ihr euch mit einem manuellen Eingriff schlichtweg die TF-Karte und könnt den ganzen Stick nicht mehr verwenden. Also unbedingt vorher ein Backup (nicht die Dateien, sondern ein komplettes Image der TF-Karte inklusive der etwaigen versteckten Partitionen!) anlegen. Selbst wenn ihr einfach ein neues Image (sei es nur zur Wiederherstellung oder für ein Update) im Internet herunterladen wollt, kann das schwierig werden. Ihr werdet nämlich nicht so einfach einen Hersteller finden, was wohl auch mit dem nächsten Punkt zusammenhängt (legal/nicht legal). Auch sind die Game Stick Lite 4K hardwaremäßig nicht alle ident, es gibt hier (teils winzige) Revisionen, und bereits eine minimale Änderung der Hardware kann dazu führen, dass eine auf einem anderen System laufende TF-Karte auf eurem System nicht mehr funktioniert. Wenn ihr also auf irgendwelchen dubiosen v.a. chinesischen oder russischen Internetseiten Wiederherstellungsimages (oder Updates) findet, kann es leicht sein, dass diese mit eurem Gerät nicht funktionieren.