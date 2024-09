Riot Games und Linkin Park präsentieren die diesjährige Worlds-Hymne

Riot Games kündigt an, dass die Musikgruppe Linkin Park die offizielle Hymne der League of Legends-Weltmeisterschaft 2024 stellen. Das Musikvideo zu Heavy Is The Crown wird am Dienstag, den 24. September, um 17 Uhr veröffentlicht.

Heavy Is The Crown folgt auf Linkin Parks Nummer-1-Single The Emptiness Machine, die ihre erste neue Musik seit sieben Jahren markiert. Der Song stieg an die Spitze der Charts und verzeichnete über 80 Millionen Streams, während die Band direkt eine sechstägige Arena-Tour ankündigte. Ihr achtes Studioalbum From Zero erscheint am 15. November bei Warner Records.

Die diesjährige Hymne stellt eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen der Band und der Gaming-Industrie dar. „Es war eine großartige Erfahrung, mit Riot zusammenzuarbeiten, um diese Hymne für die globale League of Legends-Community zu schaffen“, sagte Mike Shinoda von Linkin Park. „Der Song ist ein echtes Highlight dieser neuen Ära für uns, da er unseren charakteristischen Sound mit frischer Energie kombiniert. Wir sind begeistert, dass die Spieler:innen und Fans das erleben können!“

„Die Worlds-Hymne ist der musikalische Moment, auf den die League-Spieler jedes Jahr am meisten warten und sie ist zu einem begehrten Bestandteil der weltweiten Musikszene geworden“, sagte Maria Egan, Global Head of Music bei Riot Games. „Während die Band in dieses aufregende neue Kapitel startet, sind wir geehrt, mit ihnen für die Hymne 2024 zusammenzuarbeiten. Der Text von Heavy Is The Crown fängt perfekt die Erzählung der diesjährigen Worlds ein und ist eine kraftvolle Ergänzung zu den Themen unseres Musikvideos.“

Billboard nennt die Rückkehr von Linkin Park „triumphal“, da sie sich in die Riege früherer Worlds-Hymnen-Performer wie Imagine Dragons, Lil Nas X, Zedd, NewJeans einreihen. Diese Hymnen haben zusammen über zehn Milliarden Streams auf verschiedenen Plattformen gesammelt. Zuletzt brach die Worlds-Hymne GODS von NewJeans aus dem Jahr 2023 den Rekord für das größte Debüt in der Geschichte der Hymnen. Sie verzeichnet weltweit fast 270 Millionen Streams auf verschiedenen Plattformen und das Musikvideo wurde fast 100 Millionen Mal auf dem League of Legends-YouTube-Kanal angesehen.

Die League of Legends-Weltmeisterschaft, auch bekannt als Worlds, ist der Höhepunkt des LoL Esports-Wettbewerbs, bei dem die besten Teams aus neun Regionen um den Weltmeistertitel kämpfen. Nach dem Ende der regulären Saison, die jedes Jahr in einer anderen Region stattfindet, nehmen die qualifizierten Teams aus professionellen Ligen weltweit am Turnier teil, das sich über drei Monate erstreckt. Worlds ist das meistgesehene und am meisten verfolgte E-Sport-Turnier, und die Worlds-Finals 2023 wurden zum meistgesehenen E-Sport-Event aller Zeiten.

Weitere Infos zur League of Legends-Weltmeisterschaft finden sich auf der offiziellen Website.