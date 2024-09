Wolcen Studio stellt Bullet Noir vor

Wolcen Studio, der Entwickler von Wolcen: Lords of Mayhem, kündigt in Zusammenarbeit mit Galaktus Publishing ein neues Spiel an: Bullet Noir.

Dieser rasante Top-Down-Shooter versetzt Spieler:innen in eine düstere, vom Film Noir inspirierte Welt, in der vier Protagonist:innen die finsteren Straßen einer Großstadt nach dem Mörder ihres Mentors durchkämmen – getrieben von einem unermüdlichen Durst nach Rache. Bullet Noir wird am 7. November 2024 im Early Access veröffentlicht.

Bullet Noir kennt keine Kompromisse: Mit einem One-Hit-One-Kill-Mechanismus und nahtlosem Twin-Stick-Shooting bietet Wolcen Studios neuer Titel den Spieler:innen völlige Freiheit bei ihrer Herangehensweise. Ob sie sich für einen stürmischen, feuergewaltigen Angriff entscheiden oder einen leisen, taktischen Vorstoß bevorzugen – die Wahl liegt ganz bei ihnen. Visuell zeichnet sich Bullet Noir durch einen intensiven Noir-Art-Stil aus, der eine düstere und raue Atmosphäre schafft, die die Stimmung des Spiels passend ergänzt. Aus der Top-Down-Perspektive navigieren die Spieler:innen durch die Schatten und Gefahren einer Großstadt und stellen sich dabei schnellen und anspruchsvollen Gameplay-Herausforderungen.

Bullet Noir bietet eine Story, in der die Spieler:innen die Beweggründe und Hintergrundgeschichten von vier unterschiedlichen Protagonist:innen aufdecken. Im Laufe der Handlung tauchen sie in die persönliche Reise jedes Charakters ein, die geschickt mit der übergreifenden Handlung verflochten ist. Alle Protagonist:innen verfügen über einzigartige Skills, die entscheidend sind, um Hindernisse zu überwinden und Feinde auf kreative Weise auszutricksen. Nur indem sich die Spieler:innen diese unterschiedlichen Strategien zunutze machen, können sie aus den herausfordernden Kämpfen als Sieger:in hervorgehen. Die Geschichte wird in aufeinanderfolgenden Kapiteln erzählt, in denen jeweils ein/e Protagonist:in im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.

Der Titel wurde erstmals auf der gamescom und PAX West dieses Jahres öffentlich gezeigt, wo es von den Besucher:innen positiv aufgenommen wurde. Besucher der Tokyo Game Show (26.–29. September) haben am Stand von Galaktus Publishing (Nr. 10-W13) ebenfalls die Möglichkeit, einen ersten Blick in die Welt von Bullet Noir zu werfen.

Bullet Noir wird am 7. November 2024 im Early Access erscheinen. Interessierte Spieler:innen können kommende Ankündigungen, darunter den Veröffentlichungstermin der finalen Version, verfolgen und das Spiel auf Steam ihrer Wunschliste hinzufügen. Darüber hinaus wird vor der Veröffentlichung eine Demoversion als Teil des bevorstehenden Steam Next Fest weltweit verfügbar sein.