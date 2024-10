DRAGON BALL: Sparking! Zero im Test

Kämpfe in Lichtgeschwindigkeit

Kommen wir nun zum Highlight von Sparking! Zero – den Kämpfen. Zunächst zu den Basics: Während andere Vertreter des Genres in 2D gehalten sind und komplexe Tastenkombinationen als Markenzeichen haben, spielt sich Sparking! Zero als klassisches 3D-Arena-Fighting-Game. Nachdem wir einen Kämpfer aus dem riesigen Kader ausgewählt haben (mit über 180 verschiedenen Charakteren), kann es fast sofort losgehen.

Nach einem kurzen Tutorial fliegen und rennen wir präzise durch zahlreiche bekannte Schauplätze des DRAGON BALL-Universums. Die Steuerung ist angenehm intuitiv: Normale Angriffe werden flüssig mit nur zwei Angriffsknöpfen ausgeführt, und auch Spezialtechniken wie die berühmte Kamehame-Ha sind schnell erlernt. Sobald man sich etwas eingewöhnt hat, kann man sich blitzschnell mit Spielern aus der ganzen Welt messen.

Die Grundlagen sind für fast alle Charaktere gleich, doch es gibt einige Besonderheiten. Jeder Kämpfer gehört einer Klasse mit einzigartigen Merkmalen an. So kann man beispielsweise einen Weraffen spielen, die Transformation von Gokus Rivalen Vegeta. In dieser Form ist Vegeta gigantisch und widersteht den meisten Angriffen. Allerdings hat seine Größe auch einen Nachteil: Eine größere Trefferfläche, die ihn anfälliger für Schaden macht. Jeder Charakter, der der gleichen Klasse wie der Weraffe angehört, weist z.B. nahezu identische Eigenschaften auf.

Hinzu kommt, dass die Steuerung (hier steht ein neues aber auch das alte Budokai Tenkaichi – Steuerungssystem zur Auswahl) in bestimmten Situationen komplex werden kann. Verschiedene Verteidigungsmanöver oder Komboangriffe erfordern gutes Timing und spezielle Eingaben. Auch wenn die Komplexität nicht an die eines Tekken heranreicht, gibt es dennoch eine Lernkurve. Mit bloßem Button-Smashing wird man hier also trotzdem nicht weit kommen.