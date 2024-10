Kong: Survivor Instinct im Test

Erkunden, sammeln & rätseln

Das Highlight des Spiels sind aber definitiv die Erkundungen in der recht ansehnlich gestalteten Spielwelt. Zwar bewegt ihr euch dabei ein wenig wie in den alten Prince of Persia-Spielen, ihr erinnert euch vielleicht an den kerzengeraden Sprung nach oben – davon mal abgesehen funktioniert die Steuerung hier um einiges besser als in den Kämpfen.

Um in der Stadt weiter voranzukommen, müssen wir Stromgeneratoren und Fahrstühle zum Laufen bringen, Türen und Wände durch diverse Waffen beseitigen und nicht nur menschliche Gegner, sondern auch diverses Alienungeziefer beseitigen. Wie in einem Metroidvania üblich müssen wir auch immer wieder in vorherige Areale zurück, um dort mit neuem Werkzeug Räume zu öffnen. Dank Schnellreise geht das auch ziemlich problemlos. So finden wir zum Beispiel Wasserflaschen, die unsere Gesundheit dauerhaft erhöhen, oder Magazine, um mehr Munition tragen zu können. Ach, und wenn wir schon bei Munition sind. Hier ein großer Punkt, der mich gestört hat. Immer wieder finden wir Kisten, in denen eine festgelegte Menge an Munition enthalten ist. Allerdings füllt sich diese Kiste mit der exakten Menge an Munition wieder, sobald ich die gleiche Menge aufgebraucht habe. So soll ich zum Beispiel eine Tür öffnen, in der ich zwei Ketten zerschieße. Treffe ich nicht, gehe ich einfach zurück und hole mir wieder genau zwei Kugeln. Solange ich diese zwei Kugeln habe, gibt es auch keinen Nachschub in dieser Kiste. Sammeln und weiterziehen ist hier also nicht.

Apropos Sammeln, da waren ja noch diese Biowellen. Ab und an kommt ihr an ein Hindernis, welches ihr nicht aus dem Weg räumen könnt. Da braucht ihr dann etwas Hilfe von Kong. Mit den gesammelten Biowellen, die nichts anderes als Soundwaves sind, könnt ihr Kong rufen und der räumt dann ganze Züge für euch weg.