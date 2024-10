Neuer Game Ready-Treiber von NVIDIA v566.03

In dieser Woche gibt es jede Menge neue Spielveröffentlichungen und -ankündigungen sowie einen neuen GeForce Game Ready-Treiber von NVIDIA.

Alan Wake 2: The Lake House ist die neue Erweiterung für Alan Wake 2. Im Lake House hat sich ein katastrophales Ereignis zugetragen, bei dem rücksichtslose Experimente die Realität mit dem dunklen Ort kollidieren ließen. Die Erweiterung erscheint heute und spielt parallel zum Hauptspiel. Mit einem PC der GeForce-RTX-40-Serie kann Reaktivität, Wiedergabetreue und Immersion mit vollständigem Raytracing, NVIDIA Reflex sowie DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction optimiert werden. Dank der AI-gestützten DLSS-Super-Resolution- und Frame-Generation-Technologien kann das Spiel in 4K gespielt werden.

von Airship Syndicate ist ein Drei-Spieler-Koop-Action-RPG. Wayfinder hat den Early Access mit einem neuen Contentupdate verlassen. Dabei wurde auch die Unterstützung für DLSS Super Resolution eingeführt, die es GeForce-RTX-Spielern ermöglicht, die Bildraten zu beschleunigen. Beim Star Wars™ Outlaws GeForce RTX 40 Series Bundle können sich Fans als Teil der Zusammenarbeit mit Ubisoft, Massive Entertainment und Lucasfilm Games noch bis zum 12. November beim Kauf einer GeForce-RTX-40-Series-GPU Star Wars™ Outlaws sowie das Forest Commando Character Pack sichern. Im Titel übernehmen Spieler risikoreiche und lukrative Missionen als die Most Wanted der Galaxie und bestaunen ikonische Star Wars™ Schauplätze in bester Grafik dank DLSS 3.5. Die AI-gestützte Technologie ermöglicht ein unvergleichliches PC-Erlebnis auf GPUs der GeForce-RTX-40er-Reihe.

Außerdem erscheint heute der neueste Game Ready-Treiber. Er bietet Unterstützung für viele der neuen Spiele, die alle DLSS 3 mit Frame Generation und Super Resolution unterstützen. Durch die Installation des neuen Treibers optimieren Nutzer ihr Erlebnis in Alan Wake 2: The Lake House, Call of Duty®: Black Ops 6, Dragon Age™: The Veilguard, Horizon Zero Dawn™ Remastered, No More Room In Hell 2, Red Dead Redemption und The Axis Unseen.

Der neueste Game Ready Treiber unterstützt außerdem 32 G-SYNC kompatible Monitore, die eine variable Bildwiederholfrequenz (VRR) bieten. Dadurch wird das Spiel noch flüssiger und komfortabler.

Der neue Game Ready Treiber kann über die Registerkarte „Treiber“ in der NVIDIA App Beta, GeForce Experience oder GeForce.com heruntergeladen und installiert werden.