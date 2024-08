Crucial P310 M.2 SSD im Test

In der Praxis

Die Crucial P310 wirbt auf ihrer Verpackung mit Lesezugriffszeiten von 7100 MB/Sekunde. Das entspricht mehr oder weniger der Geschwindigkeit der schnellsten derzeit (zu erschwinglichen Preisen) erhältlichen 2280 Karten. Von der Schreibgeschwindigkeit steht allerdings nichts auf der Verpackung.

Zum Vergleich einige weit verbreitete 2280 Karten: die von mir verwendete Samsung 980 PRO wirbt beispielsweise mit einer maximalen Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7000 MB/s bzw. 5000 MB/s, die teurere Samsung 990 PRO mit 7450 MB/s / 6900 MB/s. Günstigere (bzw. etwas ältere) Karten (z.B. die Verbatim Vi560 S3) geben Werte von 520 MB/s für Lese- und 490 MB/s für den Schreibzugriff an. Auch die populäre und für den Dauerbetrieb in NAS Systemen ausgelegte WD Red SA500 NAS SSD liegt im Bereich von um die 550 MB/s für Lesen und Schreiben. Ihr seht also, zumindest im Lesebereich liegt die Crucial P310 im Spitzenfeld.

Wie schaut es aber in der Praxis aus? Zuerst habe ich die Crucial P310 in einem meiner Laptops eingebaut, und hier die Werte gemessen (mit Crystal Mark sowie AS SSD Benchmark) und mit den Werten der bisher verbauten 2280 SSD verglichen. Danach habe ich die Crucial P310 auf einen 4X PCI-E to M.2 Adapter aufgebaut und in einem meiner Spiele Desktoprechner zuerst gemessen sowie danach mehrere anspruchsvolle Spiele (Cyberpunk 2077, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection sowie Horizon Forbidden West) gespielt. Und das Ergebnis ist eindeutig – gefühlt merkt man keinen Unterschied zu den anderen SSDs, bei den Benchmarks kann die Crucial P310 mit der von mit verwendeten Samsung 980 PRO beim Lesen mithalten. Für mich überraschenderweise waren jedoch auch die Schreibzugriffe verdammt schnell und weit über dem Niveau der in meinem Consumer-Laptop verbauten Phison SSD Karte.