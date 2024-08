Closer the Distance im Test

Gameplay

Wir steuern Conny aus der Iso-Perspektive per Click durch das Dorf und können uns dabei auch frei bewegen. Ab und zu hören wir die Stimme unserer verstorbenen Schwester Angie, die uns Ratschläge gibt oder mit uns in Erinnerungen schwelgt. Hören können nur wir sie und glauben will uns auch niemand so recht, aber egal. Wir besuchen unsere Nachbarn und Freunde, hören ihnen zu und sprechen über unsere Erlebnisse mit Angie. Jeder von uns der schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, was ich hier meine. Nach und nach können wir auch andere Charaktere steuern und so direkt Einfluss auf ihren Alltag nehmen. Insgesamt haben wir hier 13 Charaktere und alle haben ihren eigenen Tagesablauf. Manchmal überschneidet sich der natürlich mit dem von anderen Bewohnern.

In einem kleinen Menü, wovon jeder Charakter sein eigenes hat, sehen wir die Bedürfnisse und Wünsche der jeweiligen Person. Typisch für eine Lebenssimulation, ist natürlich die Grundbedürfnisse zu decken. Essen und Schlafen sind aber nur ein Teil von den Aufgaben die erledigt werden wollen. Jeder Charakter hat seine eigenen ganz speziellen Aufgaben wie z.B. einen Kranz für das Begräbnis herzustellen oder dem Nachbarn mit seinen Schafen zu helfen, je nachdem wie diese zueinander stehen und was sie zum Beispiel beruflich machen. Wir teilen also jeder Person ihre Aufgaben zu und lassen sie dann selbständig agieren. Währenddessen können wir zu einem anderen Charakter wechseln und entweder einfach zusehen, was die so machen und den Gesprächen Lauschen oder gleich die nächste Sache auf der To-do-Liste abhaken, was uns bei den anderen Leuten beliebter machen kann. Durch einen Tag & Nacht-Rhythmus gehen auch alle eigenständig ins Bett und kümmern sich auch um die Nahrungsaufnahme, solange ihr sie nicht dabei unterbrecht. Wollt ihr nicht warten bis die Ingame-Nacht um ist, könnt ihr auch den Schnellvorlauf aktivieren. Sobald etwas für die Geschichte relevantes passiert stoppt dieser von alleine und ihr bekommt eine Nachricht bei welchem Charakter gerade etwas Wichtiges passiert. Ich habe nicht selten die Benachrichtigung ignoriert, um die aktuelle Szene bis zum Schluss mitzuerleben.