Bitmap Books – Bücher über Computerspiele

Go Straight: The Ultimate Guide to Side-Scrolling Beat-’Em-Ups

Go Straight (übrigens der Titel der Musik von Level 1 in Streets of Rage 2) behandelt (seitwärts scrollende) Beat-’Em-Ups. Zuerst wird das Genre definiert – unter Beat-’Em-Up versteht der Autor die typischen Prügelspiele, bei denen ihr einen Charakter spielt, der mit Fäusten, Füssen und herumliegenden Gegenständen Horden von Gegnern zusammenschlägt, die sich ihm in den Weg stellen, während er von links nach rechts marschiert. Das klingt ein wenig repetitiv, und ist es natürlich auch – aber dennoch kann es unheimlich Spaß machen, wenn das Spiel gut gemacht ist. Unterschiedliche Spielfiguren, Gegner und Orte, tolle Bosse, eindrucksvolle Schlagkombinationen, ein kooperativer Zweispielermodus und einiges mehr peppen die Action ordentlich auf. Keine Beat-’Em-Ups sind übrigens die typischen 1vs1 Kampfspiele wie Mortal Kombat oder Street Fighter 6.

In dem Buch wird der Versuch unternommen, das gesamte Genre der Beat-’Em-Up Spiele darzustellen. Es beginnt mit dem allerersten Genrevertreter und endet in der Gegenwart. Behandelt wird jedes relevante Spiel, egal auf welchem System es erschienen ist. Das Genre hat weit mehr zu bieten als die Klassiker Double Dragon, Final Fight und Streeets of Rage. Im Buch sind die Spiele bis in das Jahr 2020 enthalten – danach war offensichtlich Redaktionsschluss. Die Anzahl der Spiele ist enorm, allerdings ist natürlich nicht jedes jemals erschienene Beat-’Em-Up enthalten, da wäre das Buch noch deutlich umfangreicher. Als alter Amiga Freak mit recht guter Kenntnis der über 5.000 kommerziellen Amiga-Spiele (alle Genres) habe ich mir etwas genauer angesehen, welche Spiele von diesem System fehlen. Die Antwort ist klar – hier fehlt kein einziger der wirklich relevanten Genrevertreter (ok, vielleicht Motorhead, Second Samurai oder Sword of Sodan), nicht enthalten sind überwiegend Games, die so schlecht und/oder unbedeutend waren, dass sie schon bei Erscheinen vor 35 Jahren kaum jemand freiwillig gespielt hat. Wobei ehrlicherweise die Amiga Portierungen der damaligen Spielhallenautomaten verglichen mit dem Original ohnehin fast durchgehend sehr schwach waren. Wenn dieser Standard an Vollständigkeit auch bei den anderen Systemen eingehalten wurde, dann ist das Buch wirklich genial – und danach schaut es aus, soweit ich das beurteilen kann.

Die Einleitung stammt von keinem Geringeren als dem Erfinder des Genres, Yoshihiasa Kishimoto. Er hat 1984 Kung-Fu Master (Irem) entwickelt, wo ihr eure von einer bösen Gang (eure Gegner in 50% aller Genrevertreter) entführte Freundin retten müsst. Danach definiert der Autor das Genre, zählt auf, was die Spiele des Genres ausmacht. Und tatsächlich, diese wesentlichen Eigenschaften hat wirklich jedes der hunderten vorgestellten Spiele. Die einzelnen Rezessionen sind zumindest eine halbe Seite lang, meistens eine Seite und bei bedeutenderen Spielen auch oft zwei Seiten sowie manchmal mit weiteren Seiten voller Zusatzinfos (wie beispielsweise den „Classic Moment“, wo unerwartete Shock Momente – wie der Kampf um Marian am Ende von Double Dragon – präsentiert werden. Immer angeführt sind die Systeme, für die das Spiel erschienen ist (und zwar wirklich gut recherchiert), das Erscheinungsjahr und der Entwickler, dazu mehrere Screenshots. Die Texte geben die eigene Meinung des Autors (bzw. der Gastautoren) wieder, die offensichtlich wirklich etwas vom Genre verstehen. Insgesamt sind die Kurzrezensionen absolut ausreichend, um sich einen ersten Eindruck über das jeweilige Spiel zu verschaffen.

Die Einteilung erfolgt nach Jahrzehnt. 1984-1989, 1990-1999 usw. Jedes Jahrzehnt wird mit einem kurzen Text eingeleitet, danach kommen die Rezessionen. Als jemand, der seit den 70ern (eigentlich fast alle Genres) zockt und ein absoluter Amiga Freak (seit Ende der 90er dann PC) war, bin ich davon ausgegangen, die meisten Spiele zu kennen. Auf den ersten gut 100 Seiten war das auch so, aber dann… wow! Es gibt wirklich unzählige Spielautomaten und Konsolengames, die mir völlig unbekannt waren. Nachdem das Buch Spielautomaten, Konsolen, Handhelds und (Heim-) Computer abdeckt, findet ihr hier vermutlich auch eine große Menge an Spielen, die ihr nicht gekannt habt, außer ihr seid totale Genrekenner. Ich habe jedenfalls gar nicht aufhören können, mir Notizen zu machen, was ich mir denn alles über MAME bzw. mit Emulatoren wie Retroarch anschauen will! Und welche Spiele ich seit langer Zeit nicht mehr gespielt habe und nun wieder einmal spielen will. Ab 2010 habe ich dann übrigens wieder die meisten Spiele gekannt, da ist der Fokus von alten Konsolen und Spielautomaten nämlich auf den PC gewechselt.

Das Buch richtet sich an Kenner des Genres – wer die letzten 30 Jahre Beat-’Em-Ups gespielt hat, wird hier unzählige Games wiedererkennen und seine Freude an den Artikeln haben. Das Buch richtet sich aber auch an Fans des Genres, die einfach wissen wollen, was sie bisher übersehen haben und ein paar Anregungen für ihr nächstes Spiel haben wollen. Es ist also quasi ebenso interessante Bettliteratur wie ein Nachschlagwerk. Einzig wenn ihr dem Genre nichts abgewinnen könnt, ist dieses Buch für euch uninteressant.