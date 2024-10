Modellbaumesse x Create Con 2024

Die Create Con 2024 erweitert ihr Programm um Highlights aus Bewegung, Fitness und Nahkampfsport

Die neue Convention Create Con, die in Kombination mit der Modellbau-Messe in der Messe Wien stattfindet, erweitert ihr Programm um sportliche Highlights: Sie ist nicht nur ein Ort für Modellbau- und DIY-Fans, sondern auch Sportbegeisterte können sich in der neuen Sports Area ausprobieren und im Nahkampfsport mit Boxen, Muay Thai, Capoeira und Kung Fu auch an ihre persönlichen Grenzen gehen. Dabei wird ein Blick auf die Freude an Bewegung und die simple Integration in den Alltag geworfen.

Als Erweiterung der Modellbau-Messe Wien will die neue Convention Create Con aus dem Hause Austrian Exhibition Experts vor allem eines: Inspirieren, animieren und einfach schöne Erlebnisse für Groß und Klein schaffen. So können sich Besucher:innen von 25. bis 27. Oktober Expert:innen-Tipps von Modellbau-Expert:innen holen, die neuesten Strick-Techniken ausprobieren, den DIY-Stars beim Entwerfen und Upcycling zusehen und – jetzt neu – in sportliche Sphären eintauchen, in denen nur eines zählt: Spaß am Ausprobieren und eine kleine Portion Nervenkitzel!

Eye of the Tiger: Boxen wie Rocky mit Tipps von Profi-Trainer:innen

Die Create Con schafft erstmalig Sport-Highlights in Zusammenarbeit mit renommierten Vereinen und top-ausgebildeten Trainer:innen, die das sportliche Angebot für Junge und Junggebliebene zu einem Ereignis der Spitzenklasse macht. Neben dem Spaßfaktor der Sports Area steht vor allem auch der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Durch umfassende Aufklärungsangebote und altersgerechte Stationen soll den Besucher:innen die Wichtigkeit eines aktiven und ausgewogenen Lebensstils, vor allem im Jugendalter, nähergebracht werden. In Kooperation mit Ronin Athletics und Bounce-The Fitness Zone können unter anderem unterschiedliche Box-Figuren erlernt und Fitness-Übungen, die leicht in den Alltag zu integrieren sind, ausprobiert werden.

„Boxen fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch Disziplin, Respekt und Selbstbewusstsein – besonders für Kinder eine wichtige Grundlage. Es ist entscheidend, junge Menschen früh an diesen Sport heranzuführen, um ihnen diese Werte zu vermitteln. Wir sehen das in unserer Arbeit an Schulen und jeden Tag in den Kinder- und Jugendgruppen in unserem Club. Ich freue mich also sehr, auch bei der kommenden Modellbaumesse unseren Sport zu repräsentieren. Die Messe bietet eine großartige Gelegenheit, kreative Köpfe zusammenzubringen und die gemeinsame Faszination für detailgetreue Miniaturen und technische Präzision zu teilen“, so Marcos Nader, ExProfiboxer und Vorstandsmitglied von Bounce- The Fitness Zone und Archie Barnuevo von Ronin Athletics steuert bei: „Ronin Athletics Austria bietet eine coole Mischung aus Muay Thai und Fitness – speziell auch für Kinder und Jugendliche! Auf der Create Con Messe könnt ihr live sehen, wie wir Muay Thai-Techniken in super Fitness-Programme einbauen. Wir zeigen euch, wie Schläge und Tritte nicht nur für Selbstverteidigung gut sind, sondern auch eure Kraft, Ausdauer und Koordination verbessern. Lasst euch von uns inspirieren und entdeckt mit Ronin Athletics Austria eine neue und mega dynamische Art, fit zu werden! Kommt vorbei und macht mit – egal ob ihr schon Erfahrung habt oder einfach mal reinschnuppern wollt!“.

Daneben begeistert der Judoclub Vienna Samurai und das Shaolin Tempel Kultur Zentrum mit Kampfsport-Vorführungen und der Vem Camara Capoeira Club bietet Einblicke in die hohe Capoeira-Kunst und zeigt, wie Kampfsport mit Tanz und Akrobatik verbunden werden kann. Die Sportvereine auf der Create Con 2024 laden zum Ausprobieren ein und zeigen auf, wie sich sportliche Betätigung und der Zusammenhalt der Sportgruppen positiv auf Kinder und Jugendliche auswirken kann.

Modellbau-Messe Wien x Create Con – Das Wichtigste auf einen Blick:

DAS Top-Event für Familien und DIY-Begeisterte

Von 25. bis 27. Oktober 2024 in der Messe Wien (Eingang D, U2 Krieau)

Rund 200 Aussteller:innen

Mehr als 30.000 Besucher:innen

Action & Fun Area: Aussteller wie Nintendo und Ravensburger, Sports Area, Hacker

School Austria, „OKIDOKI unterwegs“ mit Robert Steiner

School Austria, „OKIDOKI unterwegs“ mit Robert Steiner Modellbau Area: detailgetreue Nachbildungen zu Land, im Wasser, in der Luft und auf

der Schiene sowie Flug- und Driftshows

der Schiene sowie Flug- und Driftshows Kreativmesse: Basteln, kreatives Gestalten, Kunsthandwerk und Workshops

Artist Alley: mit über 40 jungen Künstler:innen und Kunstschaffenden

Weitere Informationen rund um die Modellbau-Messe x Create Con, das aktuelle

Aussteller:innen-Verzeichnis, sowie das Programm und alle Details zum Ticketverkauf auf

www.modell-bau.at