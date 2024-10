The First Berserker: Khazan Closed Beta im Test

Leichte Angriffe, schwere und dadurch auch langsame Angriffe, zur Seite dashen, blocken und parieren. Das sind unsere Möglichkeiten, und die sind gewiss nicht neu. Dass das alles auch noch Ausdauer kostet, ebenfalls nicht. Kommen wir im Kampf um, starten wir beim letzten Speicherpunkt und können verlorene Punkte am Ort unseres Ablebens wieder einsammeln. Speichern will aber gut überlegt sein: Es füllt zwar eure Energie, lässt aber alle Feinde wieder respawnen.

Merkt ihr selbst, dass wir das alles schon mal gesehen haben, oder? Was das angeht, kann man sagen, was man will, Khazan bedient sich hier aber einiger Dinge, die wir einfach aus Soulslikes kennen. Das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, es ist eben nur nicht neu und man muss es mögen. Ich gebe zu: Als ich die ersten Trailer gesehen habe, war die Hoffnung, es würde sich wie ein God of War spielen, groß. War ich vielleicht naiv…

Auf jeden Fall macht es richtig Laune, die Gegner mit verschiedenen Waffen zu bearbeiten. Ein Schwert in der linken, eine Axt in der rechten Hand und eine Rüstung die ich mir von den toten Feinden „ausgeliehen“ habe. So durfte ich mich mehrere Stunden durch drei verschiedene Areale kämpfen, die zwar sehr hübsch aber nicht sonderlich abwechslungsreich gestaltet waren.