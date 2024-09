Lenovo Legion 5i Gaming Laptop im Test

Benchmark

Was bedeuten diese technischen Daten aber in der Praxis? Ich habe den Rechner ordentlich mit Cyberpunk 2077 und mit meinem Lieblingsspiel, The Last of Us, getestet. Und ich bin beeindruckt. Rund 60 FPS bei Cyberpunk 2077, knapp 50 FPS bei The Last of Us. Beide Spiele habe ich mit der nativen Bildschirmauflösung und hohen Grafikeinstellungen genossen. Sie laufen nicht nur (relativ) schnell und schlieren frei, sondern die Grafik schaut auch fantastisch aus. Raytracing bei Cyberpunk 2077 ist kein Vergleich zu dem optischen Eindruck mit meiner alten GTX 1070. Ich habe damals bei Erscheinen der Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Erweiterung das Spiel bei den Entwicklern in Warschau anspielen dürfen und mir gedacht, dass ich es selbst bei mir zu Hause nie mit derart toller Grafik spielen kann – jetzt kann ich es! Bei all der Belastung (z.B. der Shader Erstellung von The Last of Us…) ist der Rechner übrigens nicht sonderlich laut geworden, da röhren meine Desktops viel lauter los. Schlussendlich wollte ich auch einen direkten Vergleich mit anderen Rechnern – dazu verwende ich diverse Benchmarks von 3DMark. Beim Time Spy hat der Lenovo Legion 5i 11.374 Punkte erzielt, beim Fire Strike Ultra 6.418 Punkte und beim normalen Fire Strike 24.688 Punkte – ganz akzeptabel für einen Laptop. Natürlich könnt ihr mit einem hochgezüchteten Desktop (oder einem doppelt so teuren Gaming-Laptop) noch deutlich höhere Werte erzielen – aber da liegt ihr preislich dann eben auch deutlich über dem Lenovo Legion i5.

Als besonderes Schmankerl liegt dem Rechner noch ein dreimonatiges Probe-Abo für den Xbox Game Pass Ultimate bei, der regulär € 17,99 im Monat kostet. Hunderte Spiele, darunter viele aktuelle AAA Titel, inklusive beispielsweise des neuen Age of Mythology: Retold von den Xbox Game Studios. Mein aktueller Favorit ist aber das nun in Version 1.0 erschienene Core Keeper. Wer das Abo danach nicht fortsetzen will, braucht nur rechtzeitig zu kündigen. Als zusätzliche Software ist der X-Rite Color Assistant vorinstalliert, damit könnt ihr die Farben des Bildschirmes detailliert anpassen. Der McAfee Virenscanner ist auch bereits am Rechner – aber nur in einer 30-Tage Testversion. Interessanter finde ich da schon die Lenovo Vantage App, die euch eine tolle Übersicht über den Rechner inklusive vieler Einstellungsmöglichkeiten sowie einen Blick auf den Garantiestatus gibt. Eine Maus liegt dem Rechner nicht bei, dafür aber als kleines Extra noch ein stylisches schwarzes Lenovo Mousepad.