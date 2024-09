Edge of Sanity

Wir spielen Carter, einen Mitarbeiter einer Firma mit dem Namen PRISM Organization, die in einem entlegenen Teil von Alaska ein Forschungslabor und einige weitere Einrichtungen betreibt. Unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, für die Versorgung des Labors zu sorgen. Doch als wir eines Tages im Labor auftauchen und mit einem unserer Kollegen reden, ist schon einiges recht seltsam. Unser Kollege meint, dass wir ja eigentlich nach unserer letzten Fahrt gekündigt wurden, und er uns gar nicht mehr erwartet hätte. Aber egal, die HR-Abteilung macht ja öfter Fehler und unser Bett steht eh noch da. Und dann geht plötzlich in der Nacht der Alarm los – über Funk erfahren wir, dass wir die Forschungseinrichtung sofort verlassen sollen, dass die Evakuierung eingeleitet wurde. Also laufen wir – denn hier stimmt offensichtlich etwas nicht. Da läuft ein Typ mit Tentakeln aus dem Kopf herum, dem wir lieber nicht zu nahe kommen sollten. Und so flüchten wir in den Wald, wo wir unseren am Fuß verletzen Kollegen treffen, mit dem wir zusammen zu einem verlassenen Außenposten flüchten. Und hier bauen wir unsere Basis auf und das eigentliche Spiel beginnt.

Das Spiel läuft tageweise ab, und besteht aus zwei unterschiedlichen Teilen. Einerseits managen wir die Basis in einem Strategieteil, andererseits erkunden wir bestimmte Orte in einem 2D Teil mit ein wenig Action. Kämpfen, schleichen, die Hotspots der Gegend erkunden, kleine Rätsel lösen. Erwartet euch nicht zu viel von den Kämpfen, die sind nicht unbedingt das Highlight des Games und sollten so oft wie möglich ganz vermieden werden.