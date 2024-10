PICO x Intel VR Sports | Ultimate Championship – VR-Sportevent mit Geldpreisen startet am 17. Oktober. Sportbegeisterte und VR-Fans können sich ab sofort für das Event registrieren.

Die Weiterentwicklung von VR-Technologie bietet nicht nur neue Möglichkeiten im Unterhaltungsbereich, sondern eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten im Sport. Am 10. Oktober 2024 beginnt offiziell die Anmeldung für das PICO x Intel VR Sports | Ultimate Championship Event, das Turnier mit zwei Wettbewerben startet am 17. Oktober. Wer den Nervenkitzel und die Aufregung von VR-Sportarten hautnah erleben möchte, kann sich ab sofort auf der offiziellen PICO-Website für das Event anmelden. Zwei Gewinner erwartet ein Geldpreis von 1.000 €, insgesamt werden sechs Gewinner ein Europa ausgelost.

Eine der beiden Herausforderungen wird in All-in-One Sports VR mit den Disziplinen Basketball, Squash, Bogenschießen, Boxen, Volleyball, Tennis, Badminton, Tischtennis, Fußball und Hockey ausgetragen, der zweite Wettbewerb im Spiel TempoClub. Alle Teilnehmer können in einem oder beiden Spielen an der PICO x Intel VR Sports | Ultimate Championship teilnehmen, die Ranglisten werden täglich auf der PICO-Website aktualisiert. Die endgültigen Gewinner werden anhand der 3-Wochen-Gesamtwertung ermittelt und in der Woche vom 11. November auf der PICO-Website bekannt gegeben.

Die einzigartige Kombination von Online- und Offline-Aktivität verbessert nicht nur die zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion, sondern bringt auch neuen Schwung in die Sportbranche. So können Spieler ihre Lieblingsdisziplinen alle auf einem Fleck genießen – nämlich in einem einzigen VR-Headset.

Online-Wettbewerb

Der Wettbewerb beginnt am 10. Oktober 2024 um 04:00 CEST mit der Registrierung, die am 16. Oktober 2024 um 08:00 CEST endet. Danach läuft der Wettbewerb vom 17. Oktober 2024 von 10:00 CEST bis zum 3. November 2024 um 11:00 CEST. Nach der Anmeldung können Spieler nach Belieben an einem oder beiden der oben aufgeführten Wettbewerbe teilnehmen.

Besseres Erlebnis für Verbraucher weltweit

Als Technologieunternehmen mit eigenständigen Innovations- und Forschungskapazitäten ist PICO führend bei der Integration von Virtual Reality in Bereichen wie Sport, Video und Unterhaltung und verbessert den Alltag von Verbrauchern überall auf der Welt. Im September 2024 erschien das PICO-4-Ultra-VR-MR-Headset, das neue Fortschritte bei der Interaktion zwischen Mensch und Computer sowie der Verknüpfung von Ökosystemen ermöglicht. Die Benutzer können mit virtuellen Inhalten in einer realistischen Umgebung interagieren und für eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Durch die Verschmelzung traditioneller Sportarten mit Hightech-Geräten können Einschränkungen in Bezug auf Zeit, Ort, Umgebung und professionelle Ausrüstung leicht überwunden werden. Dies bietet Nutzern flexiblere und reichhaltigere Fitnessszenen und sorgt gleichzeitig für sicherere und effizientere Sporterlebnisse. Neben der Zusammenarbeit mit Intel bei diesem VR-Sportfestival plant PICO auch eine Partnerschaft mit Juventus Women und wird der erste VR-Gerätepartner des Vereins, um Frauen beim Sport zu unterstützen.