The Holy Gosh Darn im Test

Sechs Stunden

Unser Freund aus den vergangenen Spielen, der stinkfaule Tod (Grim Reaper), hat es wohl wieder verbockt und ist Schuld an der Katastrophe. Also gibt er uns einen kleinen Teil seiner Superkräfte ab, und zwar die Möglichkeit, die Zeit ein wenig zurückdrehen (und auch beschleunigen) zu können. Wir können also (zumindest ein paar Stunden weit) in der Zeit zurück gehen, und mit dem in der Zukunft angesammelten Wissen manche Rätsel zu lösen, beziehungsweise schneller lösen. Wir haben nämlich nur genau sechs Stunden Zeit, um den Untergang des Himmels zu verhindern. Und die Zeit verrinnt ununterbrochen, jede Sekunde zählt. Und so kürzen wir manche Gespräche brutal ab, nehmen Shortcuts und tun alles Mögliche, um nur so rasch es nur geht an unser Ziel zu gelangen. Unser Ziel ist ein uraltes Artefakt, das den Himmel vor der Invasion der Geister schützen soll – das Holy Gosh Darn (der Heilige Strohsack). Dieses Artefakt müssen wir aus dem Archiv holen und zu Petrus bringen, damit er es vor dem Eingang zum Himmel platzieren kann. Dazu sprechen wir mit diversen biblischen Bewohnern in Himmel, Hölle, Helheim und auf der Erde, die allerdings aktuell oft ein wenig andere Jobs haben als noch in der Bibel beschrieben. Der biblische Adler beispielsweise, der Beschützer von Gottes Thron, arbeitet nun als Hausmeister.