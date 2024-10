Gewinnspiel: VENOM – THE LAST DANCE

In VENOM – THE LAST DANCE könnt ihr ab 25. Oktober in unseren Kinos das epische Finale dieser MARVEL Action-Serie erleben. Gewinne bei uns Kinogutscheine und tolle Goodies zum Film.

In VENOM: THE LAST DANCE kehrt Tom Hardy als Venom, einer der bedeutendsten und komplexesten Charaktere aus dem MARVEL-Universum, für das große Finale der Trilogie zurück. Eddie und Venom sind auf der Flucht. Gejagt von ihren beiden Welten, wird das Netz immer enger und zwingt das Duo zu einer verheerenden Entscheidung, die den Vorhang für Venoms und Eddies letzten Tanz fallen lassen wird.

Die Regie führte Kelly Marcel (Produzentin und Drehbuchautorin von „Venom“ und „Venom: Let There Be Carnage“). Die auf den Marvel Comics basierende Story stammt aus der Feder von Tom Hardy & Kelly Marcel, für das Drehbuch zeichnet Kelly Marcel auch hier verantwortlich. Produziert wurde der Film wie bei „Venom“ und „Venom: Let There Be Carnage“ von Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy und Hutch Parker. Joe Caracciolo Jr. war Executive Producer.

Tom Hardy („Venom: Let There Be Carnage“) ist erneut in seiner legendären Rolle als Venom zu sehen. Schauspielerisch stehen ihm Chiwetel Ejiofor („Doctor Strange in the Multiverse of Madness“), Juno Temple („Ted Lasso“), Rhys Ifans („The King’s Man – The Beginning“), Peggy Lu („Venom: Let There Be Carnage“), Alanna Ubach („Bombshell – Das Ende des Schweigens“), Stephen Graham („The Irishman“) u.v.m. zur Seite.

Ab 25. Oktober NUR im Kino!

