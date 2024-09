Hell is Us: Creative Director gibt tiefere Einblicke ins Gameplay

NACON und das Studio Rogue Factor präsentieren heute ein neues, 15-minütiges Gameplay-Video zum Action-Adventure Hell is Us, vorgestellt von Creative Director Jonathan Jacques-Belletête.

Dieses Video liefert neue Einblicke zu den wichtigsten Features des Spiels, von der Story bis hin zu besonderen Design-Elementen und dem Kampfsystem. Der Release von Hell is Us ist für 2025 geplant, das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Die Handlung von Hell is Us

Hell is Us spielt in einem fiktiven Land namens Hadea, einer isolierten und vom Bürgerkrieg zerrütteten Nation. Die Spielenden übernehmen die Rolle von Remi, der in Hadea geboren wurde und nach vielen Jahren im Ausland in seine Heimat zurückkehrt, um Antworten zu seiner Vergangenheit zu finden.

Ein komplexes und anspruchsvolles Kampfsystem

Obwohl Kämpfe ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses sind, ist Hell is Us nicht als „Souls-like“-Titel zu betrachten. Stattdessen ist das Kampfsystem so konzipiert, dass es einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad bietet, ohne übermäßig bestrafend zu sein. Es müssen viele unterschiedliche Bewegungen gemeistert werden während die Angriffe der Gegner Anpassung erfordern. Dabei kann sich auf verschiedene Waffen und Fähigkeiten verlassen werden. Außerdem lenkt eine Drohne namens KAPI Gegner ab oder ermöglicht Spezialangriffe, was sie im Kampf unverzichtbar macht.

„Player Plattering“ – Ein Designansatz, der Erkundung und Nachdenken fördert

Hell is Us bietet einen besonderen Designansatz, der am besten mit dem Begriff „Player Plattering“ beschrieben werden kann. Dieser Ansatz fördert Erkundung und Nachdenken, indem auf herkömmliche Formen der Spielhilfen verzichtet wird. Hell is Us verfügt weder über Marker noch über Quest-Tagebücher, die vorgeben, was zu tun ist. In Hadea gibt es allerdings zahlreiche Orte und Geheimnisse zu entdecken: Spielende müssen ihre Neugier und ihre Instinkte nutzen, um Orte wie uralte, vergessene Verliese zu finden, die von Geschichte durchdrungen sind. Zu diesem Thema werden in einem kommenden Video weitere Informationen enthüllt.

Hell is Us wird 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.