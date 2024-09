Dragon Quest III HD-2D Remake angespielt

Endlich auch in Europa!

Da Teil 3 eigentlich VOR Teil 1 und 2 spielt, möchte man den Spielerinnen und Spielern so einen besseren Einstieg ermöglichen. Die ersten Teile sind ursprünglich nie in Europa erschienen. Somit bietet es sich an, jetzt, 35 Jahre später, mit der Serie zu starten.

Von der Story haben wir bei unserem Anspieltermin nicht viel mitbekommen, konnten aber die neue Berufung Monsterbändiger ausprobieren. Wie der Name schon sagt, bändigt der Monster-Wrangler, wie er im Englischen heißt, Monster, die ihr in der Spielwelt findet. Diese können dann in Arena-Kämpfen gegeneinander antreten. Gesteuert werden die Monster nicht von uns selbst, lediglich eine Auswahl an Attacken ist möglich. Erinnert ein bisschen an Pokémon, oder? Diese Berufung wurde extra für das Remake geschaffen und war so im Original nicht vorhanden.