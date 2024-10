Anima Flux im Test

Lokaler 2-Spielermodus

Wirklich gut gemacht ist das Handling im 2-Spielermodus. In anderen Spielen, in denen 2 Spieler auf einem Bildschirm sind, ist es immer ein Problem, wenn sich die beiden Spieler zu weit voneinander trennen. Anima Flux reagiert in dieser Situation zuerst auf die „übliche“ Art – es zoomt das Geschehen weiter hinaus. Die Kamera entfernt sich weiter vom Geschehen, wodurch alles kleiner wird, aber eine größere Umgebung dargestellt werden kann. Die Besonderheit ist aber nun, wenn sich die beiden Spieler danach noch weiter voneinander entfernen. Und dann wird auf eine einzigartige Technik zurückgegriffen – Spieler zwei wird in einem kleinen Bildschirm angezeigt, wie ein Bild-im-Bild am Fernseher. Das klappt besser als wenn plötzlich ein Split-Screen mit 50:50 Teilung aufpoppen würde oder wenn Spieler 2 ganz vom Bildschirm verschwinden würde. So kann sich Spieler in seinem kleinen Fenster wieder an den anderen Spieler annähern und das Bild-im-Bild verschwindet wieder. Ganz so perfekt ist das Spiel aber nicht – es ist nämlich im Zweispielermodus schwieriger als wenn ihr alleine spielt. Spielt ihr alleine, übernimmt der Computer die andere Figur und metzelt recht zuverlässig die Computergegner nieder, ohne andauernd zu sterben. Spielt ihr zu zweit, könnt ihr beide schnell sterben, wenn ihr nicht aufpasst.

Der Umfang des Spieles ist recht überschaubar, ihr seid in knapp 10 Stunden durch. Gamepads oder die Steuerung mit Maus+ Tastatur wird unterstützt, ebenso Cloudspeicherstände. Als Grafikkarte wird zumindest eine Nvidia GTX 1070 empfohlen. Anima Flux ist aktuell auf Steam und GOG für den PC verfügbar, geplant sind Veröffentlichungen auch für die PlayStation 5, Switch und Xbox.