The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom im Test

Echos für die Weisheit

Ein Wechsel in die Rolle von Zelda bringt auch einige Unterschiede zu den klassischen Titeln der Spielreihe mit sich. So erkunden wir zwar ähnlich wie in Link’s Awakening auch die Spielwelt in der vertrauten 2D-Perspektive, jedoch rücken die Kampf- und Jump’n‘Run-Elemente deutlich in den Hintergrund. Bewaffnet mit dem magischen Stab, den wir von Tri erhalten haben, kann Zelda nämlich nun sogenannte „Echos“ erzeugen, also Kopien von Objekten und Feinden, denen man in ganz Hyrule begegnet. Wir können einen Abgrund hüpfend nicht überwinden, weil dieser zu groß ist? Kein Problem, wir bauen uns aus Tischen oder Betten ganz einfach eine Brücke. Zelda muss sich an Wachen vorbeischleichen? Ebenfalls easy, wenn man die Sicht und Wege mit Kisten verbaut oder mittels eines beherzten Wurfes einer Vase für Ablenkung sorgt.

Aber nicht nur leblose Objekte können herbeigezaubert werden, denn abgesehen von Bossen können auch Feinde beschworen werden, die dann entweder in den Kampf geschickt werden oder beim Lösen von Rätselaufgaben unterstützen. Für jedes Echo werden aber „Tris“ verbraucht. Zunächst stehen davon drei zur Verfügung, wobei man diese Anzahl aber im Verlauf des Spiels aufstocken kann. Überschreiten man sein aktuelles Maximum, werden die ältesten Echos, die man erstellt hat, wieder gelöscht.