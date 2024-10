Starship Troopers Extermination im Test

Tutorial oder kein Tutorial?

Wir können, wenn wir wollen, ein Tutorial spielen und werden dabei von keinem geringeren als Johnny Rico alias Casper Van Dien durch die Missionen geführt. Die Inszenierung ist dabei auch ganz gut gelungen und begleitet werden wir hier dann von NPCs. So lernen wir in mehreren kurzen Missionen, wie wir beispielsweise Basen bauen oder die dazu notwendigen Ressourcen gewinnen.

Ich sage euch jetzt aber mal was. Vergesst es!

Bis auf die recht nette und für die Filmreihe typische Inszenierung braucht ihr das Tutorial nicht, um am eigentlichen Spiel erfolgreich teilnehmen zu können. Ihr lernt alles, was ihr wissen müsst, wie die Soldaten in den Filmen, indem ihr ins kalte Wasser gestoßen werdet. Und somit kommen wir zum wichtigsten Part, dem Hauptspiel! Der eigentliche Spaß beginnt nämlich erst hier! Im Multiplayer!

Wir wählen eine Klasse, wie zum Beispiel Ranger, Ingenieur, Sanitäter oder Zerstörer, von denen jede unterschiedliche Waffen und gewisse Buffs hat. Dann müssen wir noch einem Squad beitreten. Das Game wirbt zwar mit einem 16-Spieler-Gameplay, faktisch sind es aber 20 Spieler*innen. Wieso? Naja, 5 Squads mit je 4 Spielern. Wieso das so ist, kann ich Euch nicht sagen.

Die Wartezeit, bis ihr in einem Spiel landet, ist absolut in Ordnung und dauert nur wenige Minuten. Sobald es losgeht, steht ihr aber mitunter direkt in einer Horde von Bugs. Geht ihr dabei drauf, könnt ihr von Kameraden geheilt werden oder euch erwartet der klassische Respawn.

Gut, für meinen unglücklichen Start kann hier aber keiner was. Also weiter geht’s!