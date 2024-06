21.700 Fans feierten das A1 Austrian eSports Festival und Spielefest

Am vergangenen Wochenende lockten das A1 Austrian eSports Festival und das Spielefest Wien rund 21.700 Besucher:innen in das Austria Center Vienna.

Auf über 30.000 m² Fläche und auf vier Ebenen stand dabei der Samstag und Sonntag ganz im Zeichen des E-Sports, Gamings und des analogen Spielens. 200 verschiedene Aussteller, wie Nintendo oder Riot Games, sorgten für ein abwechslungsreiches Programm, das die Herzen aller Gaming Enthusiast:innen höher schlagen ließ. Beginnend bei einer eigenen Job Zone, über fulminante E-Sport Finals bis zu einer Indie-Games Area mit österreichischen Spieleentwicklern sowie den unterschiedlichsten Mitmach- und Ausprobier-Stationen wurde für einen bunten Mix gesorgt.

Hardcore Gaming-Fans konnten auf der live moderierten Hauptbühne ganztägig spannende E-Sport Action rund um die A1 eSports Finals mitverfolgen und einige der besten deutschsprachigen E-Sportler:innen live in den Finalspielen erleben und direkt anfeuern. An über 100 Gaming-Stationen, rund 20 Community-Turnieren sowie rund 800 Spieltischen beim gleichzeitig stattfindenden Spielfest Wien stellten die Hobby-Gamer:innen aber auch selbst ihr Können unter Beweis und probierten die neuesten Spiele-Trends direkt aus.

“Das A1 Austrian eSports Festival ist seit seinem Start vor drei Jahren stetig gewachsen und hat sich mit rund 21.700 Besucher:innen auch im internationalen Vergleich zu einer der wichtigsten und größten Gaming-Veranstaltungen Europas entwickelt. Gemeinsam mit dem Spielefest Wien können wir uns zu Recht als den bedeutendsten Gaming-, E-Sport und Spiele-Treffpunkt Österreichs bezeichnen“, sagt Manuel Haselberger, Pressesprecher des E-Sport Verband Österreich (ESVÖ).

A1 eSports Finals und großer Cosplay-Bereich

Rund 20.000 € Preisgeld waren an diesem Wochenende im Rahmen der A1 eSports Finals für die teilnehmenden E-Sport Teams zu holen. Gespielt wurden die E-Sport-Hits League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Rocket League und Super Smash Bros. Ultimate. Während bei den Ständen Besucher:innen in die Welt des Gamings eintauchen konnten, gehörte die Bühne den Profis. Bei League of Legends setzte sich Footprint Gaming durch und bei VALORANT konnte sich mit den Sissi State Punks ein österreichischer Verein den Sieg nach einem Herzschlagfinale sichern. Nicht weniger spannend, ging es bei Teamfight Tactics zu, bei dem A1 eSports die offizielle Liga für den deutschsprachigen Raum ausrichtet. Dort hatten 3 Spieler in der letzten Runde noch die Möglichkeit, den Sieg für sich zu entscheiden, bevor Narkez den Sack zumachte und sich zum ersten A1 eSports TFT-Doppelmeister kürte. Den Abschluss der Hall of Fame machte der einzigartige Tarik, der auch dieses Jahr wieder eine Klasse für sich war. Seit Bestehen der Super Smash Bros Turniere bei A1 eSports hat er alle Major A1 eSports Turniere gewonnen und so 5 Siege ungeschlagen in Folge errungen.

Neben VALORANT Console waren auch die Partnerstände mit der A1 eSports Challenge bei den Besucher:innen wieder sehr begehrt. Von Games wie League of Legends, Fortnite, Minecraft, Mario Kart bis hin zu Mobile Games wie Brawl Stars war alles dabei. Bei Community-Turnieren konnten Gamer:innen ihre Skills zeigen. Auch in der Retro-Area und bei den Arcade Games, sowie in der Indie-Area waren die Gaming-Plätze stets belegt.

Ein jährliches Highlight beim A1 Austrian eSports Festival sind die Cosplay Parade und der Cosplay-Contest. Alleine beim Cosplay-Meetup mit Vertreter:innen von RIOT Games waren über 40 Cosplayer:innen vor Ort und zeigten ihre kunstvoll und aufwändig gestalteten Cosplays. Insgesamt waren über 250 Cosplayer:innen beim A1 Austrian eSports Festival und bereicherten gemeinsam mit den Artist aus der Artist Alley das Event mit ihrer bunten Vielfalt und Kreativität. Als Special Guests waren auch Ronald McDonald, sowie Moderator Machete mit einem speziell angefertigten Kia Cosplay dabei.

Im Cosplay Village des Festivals präsentierten Cosplayer:innen ihre kreativen Meisterwerke, die teilweise in monatelanger Handarbeit gefertigt wurden und am Samstag im Rahmen der Cosplay-Parade auf der Hauptbühne präsentiert wurden. Der Kreativbereich erstreckte sich zusätzlich auf die Artist Alley, in der zahlreiche unterschiedliche Künstler:innen ihre Artworks, gestrickte Figuren oder weitere handgefertigte Produkte rund um das Thema Gaming, Anime oder aus der Pop-Kultur präsentieren.

E-Sport und Gaming-Luft schnuppern

Eine zentrale Rolle des heurigen A1 Austrian eSports Festival spielte auch das seit 1984 stattfindende Spielefest Wien. Auf den Ebenen 0 und 1 kamen auch heuer Liebhaber:innen der analogen Spiele und Spielwaren auf ihre Kosten. Neben allerlei verschiedenen Brett- oder Kartenspielen warteten auf die Besucher:innen zahlreiche Turniere, unter anderem in Magic: The Gathering, One Piece Card Game und Warhammer. Das A1 Austrian eSports Festival und das Spielefest Wien wurden heuer zum ersten Mal als gemeinsame Veranstaltung organisiert.

Mehr Informationen unter: esportsfestival.at, spielefest.wien und esvoe.at