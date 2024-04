The Rogue Prince of Persia angespielt

Der Prinz ist gekommen um zu bleiben

Hinter dem Titel The Rogue Prince of Persia steckt das Studio Evil Empire. Das gar nicht so kleine Studio mit etwa 70 Mitarbeitern verfügt bereits über entsprechende Erfahrung mit 2D-Action-Plattformern des Rogue-Lite-Genres, wie etwa Dead Cells : Return To Castlevania. Mit dem Wunsch, ein brandneues Projekt zu starten, traten sie an Ubisoft heran und präsentierten ihre eigene Interpretation der Marke Prince of Persia, die für ihren innovativen Geist und ihr meisterhaftes Gameplay bekannt ist.

Ubisoft als Publisher und Evil Empire als Entwickler haben sich also dafür entschieden, das Spiel im Early Access auf Steam zu veröffentlichen, um mit der Community zusammenzuarbeiten und das bestmögliche Spiel gemeinsam mit den Spielenden zu entwickeln, das auf dem bereits vorhandenen, ausgefeilten Kern basiert.

Die Handlung spielt in einer fiktiven Version von Ktesiphon, der Hauptstadt des persischen Reiches. Die Stadt wird von der hunnischen Armee besessener Soldaten unter der Führung des bösartigen Hunnenhäuptlings Nogai überfallen. Die Spieler:innen verkörpern den Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt, wenn er stirbt. Das zum Thema Roguelike. Wie auch schon bei The Lost Cwown gilt es in dem Plattformer verschiedene Biome zu erkunden auf der Suche nach neuen Waffen und besserer Ausrüstung. Die Entwickler haben bei ihrem Titel vor allem auf die akrobatischen Fähigkeiten des Prinzen gesetzt, vor allem mit Sprüngen und einem Wandlauf sind viele Stellen erreichbar, die es zuerst nicht vermuten lassen. Das setzt allerdings einiges an Übung voraus, die notwendig ist um die Steuerung des Prinzen zu perfektionieren.