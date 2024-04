SERUM Playtest angekündigt, Spieler gesucht!

Das Entwicklungsstudio Game Island und Publisher Toplitz Productions freuen sich, den baldigen Playtest-Start für das Survival-Abenteuer SERUM ankündigen zu können.

Der Playtest wird über Steam ab dem 24. April 2024, 13.00 Uhr MESZ zur Verfügung stehen und eine Woche dauern. Alle Interessierten haben damit eine weitere großartige Möglichkeit, das Action-Adventure kennenzulernen und dem Team ihr Feedback mitzuteilen, bevor der Titel im Early Access auf Steam startet.

Auf den Spuren des Erfolgs vom letzten Steam Next Fest, als sich SERUM in den 50 meistgespielten Demos festsetzen konnte, bietet der Playtest nicht nur zusätzliche Inhalte wie weitere Fähigkeiten, Waffen oder mehr Crafting-Optionen. Gleichzeitig hat man die Chance, sowohl das Wald- als auch das Sumpf-Biom ohne das Zeitlimit der Demo zu erforschen und den spannenden Überlebenskampf von SERUM so hautnah zu erfahren wie nie zuvor.

Auf der offiziellen Steam-Produktseite kann man sich bewerben, um Zugang zum Playtest zu erhalten. Erforscht die düstere und gefährliche Welt von SERUM und entschlüsselt das Geheimnis der Fäule, einer weltweiten Pandemie, welche die moderne Welt in ihrem erbarmungslosen Griff hat. Einem ständigen Zeitdruck ausgesetzt, müssen Abenteurer sich stets aufs Neue an die jeweilige Situation anpassen, wenn sie überleben wollen. In einer von der Katastrophe gezeichneten Umgebung, in der jede Sekunde zählt, steht die Suche nach der nächsten Dosis des rettenden Serums über allem und macht den Unterschied zwischen Leben und Tod.

Die infizierten Bewohner der postapokalyptischen Welt von SERUM stellen eine zusätzliche Herausforderung dar: Unter den mutierten Abscheulichkeiten finden sich veränderte Raubtiere wie Wölfe, aber auch Ratten, Gliederfüßer oder Wildschweine, allesamt radikal verwandelt und durch gescheiterte Serum-Experimente übermäßig aggressiv.

Entwickler Game Island und Publisher Toplitz Productions sehen den Playtest als Möglichkeit für die Fans, in die gleichermaßen düstere wie aufregende Welt von Serum abtauchen und mit ihrem Feedback sowohl die zukünftige Ausrichtung des Spiels als auch die allgemeine Spielerfahrung auf dem Weg in den Early Access auf dem PC zu beeinflussen.

Weitere Details zu SERUM können auf der offiziellen Steam-Seite gefunden werden. Es warten Infos u.a. zur Spielwelt, dem Brausystem und den tödlichen Gefahren, die in der Welt lauern.