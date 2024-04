Remnant II bekommt zweiten DLC The Forgotten Kingdom am 23. April

Gunfire Games hat bekannt gegeben, dass The Forgotten Kingdom, der zweite DLC für Remnant II, für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 23. April für 9,99 € erscheint.

Hierbei handelt es sich um den zweiten Teil des dreiteiligen DLC-Bundles, das für Remnant II zuvor angekündigt wurde.

In diesem kommenden DLC für Remnant II werden Spieler*innen die vergessene Geschichte des verlorenen Stamms von Yaesha aufdecken und die Rachsucht eines uralten Steingeists namens Lydusa beschwichtigen. Sie folgen den Spuren von Folter, Verrat und Tod, die das Land und seine stolzen Tempeltürme heimsuchen, während Lydusas lebendige Steine durch die Ruinen einer uralten Zivilisation auf der Suche nach frischem Blut ziehen. An diesem fremden neuen Ort werden Spieler*innen neue Gewölbe betreten, mächtige Ausrüstung finden – wie den neuen Archetypen, „Der Aufrufer“ – unerwartete Verbündete treffen und auf neue Bedrohungen stoßen, um etwas Frieden für das vergessene Königreich zu bringen.

Features von The Forgotten Kingdom:

Neue Handlung, Gewölbe und Bereiche in der Welt Yaeshas: Spieler*innen tauchen tiefer in die Welt von Yaesha ein und erleben eine brandneue Handlung, in der sie das Rätsel des verlorenen Stamms und eines rachsüchtigen Steingeists namens Lydusa und ihrer lebendigen Steine lüften.

Spieler*innen tauchen tiefer in die Welt von Yaesha ein und erleben eine brandneue Handlung, in der sie das Rätsel des verlorenen Stamms und eines rachsüchtigen Steingeists namens Lydusa und ihrer lebendigen Steine lüften. Neuer Archetyp – Der Aufrufer: Dieser neue Archetyp bezieht seine Stärke von den Naturgeistern Yaeshas und nutzt die mystische Kraft des Dschungels. Mehr Details über den Archetypen werden nächste Woche in einem Enthüllungstrailer veröffentlicht.

Dieser neue Archetyp bezieht seine Stärke von den Naturgeistern Yaeshas und nutzt die mystische Kraft des Dschungels. Mehr Details über den Archetypen werden nächste Woche in einem Enthüllungstrailer veröffentlicht. Viele Gegenstände und mächtige Waffen, die das Gameplay verbessern: Der Wanderer kann aus einer Reihe von neuen Waffen, Modifikationen, neuen Gegenständen, Amuletten und Ringen wählen, um diese tödlichere Version Yaeshas zu überleben.

Der Wanderer kann aus einer Reihe von neuen Waffen, Modifikationen, neuen Gegenständen, Amuletten und Ringen wählen, um diese tödlichere Version Yaeshas zu überleben. Neue Bosse, Charaktere und furchterregende Kreaturen: Mysteriöse Gefahren und Überlebende unbekannter Herkunft, die aus den Ruinen vergessener Zivilisationen von Yaesha emporsteigen und neue Herausforderungen für Spieler*innen darstellen.

In Remnant II messen sich die letzten Überlebenden der Menschheit mit grauenvollen Mächten des Bösen. Das Spiel hat sich als Koop-Survival-Shooter mit neuen und noch nie gesehenen Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen weiterentwickelt. Jetzt heißt es, sich dem Kampf anzuschließen, um die Menschheit in einer dynamisch generierten Welt zu retten, die mit verzweigten Questreihen, einzigartiger Beute und herausfordernden Schwierigkeiten gefüllt ist. Die Welten des Spiels stecken voller Geheimnisse, die es zu erkunden gibt und bieten einen hohen Widerspielwert; Entweder allein oder im Drei-Personen-Koop. Die Spieler*innen definieren ihren eigenen Spielstil mit einem erweiterten Archetyp-Klassensystem und einer großen Auswahl an Waffen, Rüstungen und speziellen Augmentationen, während sie große Herausforderungen meistern, um das Aussterben der Menschheit zu verhindern.

Remnant II ist erhältlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und hat eine USK-16-Bewertung. Über https://www.remnantgame.com/de, gibt es weitere Informationen zu Remnant II.

Fans können das DLC-Bundle am 23. April für 24,99 € erwerben, um Zugriff auf den DLC The Awakened King, The Forgotten Kingdom und den letzten Teil zu erhalten, der später dieses Jahr erscheinen soll. Diejenigen, die die Ultimate Edition für Remnant II erworben haben, erhalten alle DLCs ohne Zusatzkosten.