Zero Latency präsentiert VR-Game Warhammer 40,000: Space Marine VR – Defenders of Avarax

Seit 25. September 2024 freuen sich Gaming- und Virtual Reality Fans über ein weltweit einzigartiges VR-Spiel: Zero Latency, Österreichs einziger Anbieter von Free Roam Virtual Reality Gaming, lässt in das epische Universum von Warhammer 40K eintauchen.

In einer exklusiven Partnerschaft mit Games Workshop ist es Zero Latency gelungen, ein alles überschattendes und noch nie dagewesenes Virtual Reality Game zu programmieren: Warhammer 40K: Space Marine VR – Defenders of Avarax.

In der finsteren Dunkelheit der fernen Zukunft ist der Feind unerbittlich. Es gibt keine Zeit für Frieden. Keine Atempause. Keine Vergebung. Es gibt nur Krieg. Bis zu acht Personen schlüpfen in die Rolle eines Space Marine, einem genetisch verbesserten Supersoldaten, um gemeinsam den Planeten gegen die außerirdische Übermacht der Tyraniden zu verteidigen und die Bedrohung endgültig zu besiegen. In legendären Schlachten mit einer Dauer von ca. 30 Minuten werden Spieler:innen dank VR-Brille selbst zu hochdisziplinierten und unbezwingbaren Space Marines und müssen in der weitläufigen Makropole Fervastium spannende Missionen erfüllen.

Während Neueinsteiger:innen im „normal mode“ ihr Können unter Beweis stellen, nehmen VR-Profis im „hard mode“ jegliche Herausforderung an.

NEUERÖFFNUNG IM WESTFIELD DONAUZENTRUM

Neben den beiden Standorten in der Westfield Shopping City Süd und der Playworld Spielberg heißt es nun auch im Westfield Donau Zentrum: Let the virtual reality games begin! Das einzigartige Free Roam Virtual Reality Gaming Konzept sieht es vor, dass Spieler:innen auf der gesamten Spielfläche von mehr als 160m² absolute Bewegungsfreiheit genießen – nur mit VR-Brille und einem Gun Controller – ganz ohne Kabel oder Backpacks.

NEU: ESCAPE ROOMS

Der neue Standort im Westfield Donau Zentrum bietet erstmals auch Virtual Reality Escape Rooms der neuesten Generation an. In den Escape Rooms aus vielen unterschiedlichen Genres können bis zu acht Spieler:innen gleichzeitig in virtuelle Welten abtauchen, in denen sie innerhalb eines Zeitlimits von 45 Minuten diverse Rätsel lösen müssen, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Besonders schnelle Gruppen werden für die restliche Zeit mit einem Bonusspiel (VR-PVP oder VR-Tower Defense) belohnt. Ob Traumwelten, Gefängnisausbruch, Bombenentschärfung oder Weltrettung, eines ist sicher: Es wird spannend und es wird knifflig!

Alle Informationen gibt es unter www.zerolatencyvr.at.

PREISE:

30 min Session Off-Peak – 29,90 Euro

30 min Session Peak – 39,90 Euro

45 min Escape Room – tba

STANDORTE & ÖFFNUNGSZEITEN:

WESTFIELD DONAU ZENTRUM:

“The Kitchen”

Wagramer Straße 94

1220 Wien

Mo.-Do.: 14:00 Uhr – 22:00 Uhr

Fr.: 14:00 Uhr – 23:00 Uhr

Sa.: 11:00 Uhr – 23:00 Uhr

So.: 11:00 Uhr – 22:00 Uhr

WESTFIELD SHOPPING CITY SÜD:

Vösendorfer Südring 2

SCS Eingang 2

2334 Vösendorf-Süd

Mo.-Do.: 11:00 Uhr – 22:00 Uhr

Fr.-Sa.: 11:00 Uhr – 23:00 Uhr

So.: 11:00 Uhr – 22:00 Uhr

PLAYWORLD SPIELBERG:

Ring Rast Straße 6

8724 Spielberg

Mi.-Fr.: 14:00 Uhr – 19:30 Uhr

Sa.-So.: 10:00 Uhr – 19:30 Uhr