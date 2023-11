Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name im Test

FAZIT

Ich liebe wie immer die Story, die absurden Momente, den Humor und alles andere an diesem Game. Allerdings fehlen mir hier einfach die Neuerungen. Ich weiß natürlich, dass ein als DLC geplantes Game keine großen Änderungen am Gameplay liefern wird und ich habe auch nicht wirklich das Gefühl hier eine abgespeckte Version eines „echten“ Games zu zocken. Anders als bei manch anderem Reboot habe ich bei Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nicht den Eindruck eines lieblosen Miniabenteuers mit veralteter Steuerung. Dennoch wären ein paar kleine Alleinstellungsmerkmale toll gewesen. Ob das nun eine neue Möglichkeit der Fortbewegung, mehr Kampfstile oder etwas ganz anderes gewesen wäre kann ich nicht sagen. So aber habe ich die Befürchtung, dass dieser Teil der Reihe ein wenig untergehen könnte und spätestens nach Erscheinen von Like a Dragon: Infinite Wealth nur noch eine Randfigur in diesem Stück sein wird.