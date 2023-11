Gaming Ohne Risiko: Deine Cheat-Code für Online-Sicherheit

Wie stark ist dein Schutzschild online? Gaming hat längst einen fixen Platz im Leben der meisten Österreicher: ca ⅔ gehören der Gaming Community an, und diese Zahl wächst in den kommenden Jahren weiterhin an.

Gaming bietet uns viele Möglichkeiten, doch mit steigenden Mitgliedern steigen auch die Risiken im Netz. Technologie nimmt einen festen Bestandteil in unserem Leben ein, und wie in jedem anderen Bereich, solltest du auch in der Gaming-Welt Schutzmaßnahmen treffen, um dich zu schützen.

Also, bevor du deine nächste Gaming-Session startest, stelle sicher, dass du alle wichtigen Schutzmaßnahmen triffst:

1. Deine Passwörter, Dein Magic Shield

Dein Passwort ist deine persönliche Barriere zwischen der Sicherheit deines Accounts und Cyberangriffen. Wichtig ist, ein Passwort zu wählen, das stark genug ist, um jegliche Hackerangriffe abzuwehren. Wie du das schaffst? Am besten, du suchst dir ein Passwort aus, das mindestens 12 Zeichen hat und aus einer Mischung von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen besteht. Es sollte lang genug sein, um die automatisierten Angriffsversuche von Bots zu vereiteln, und komplex genug, um menschliche Hacker zu frustrieren.

Falls du dich jetzt fragst, wie du diese Formeln je im Kopf behalten sollst, denke über einen digitalen Schlüsselbund, oder Passwort-Manager nach! Mit so einer Software speicherst du all deine Passwörter, ohne befürchten zu müssen, dass du sie vergisst.

Aber erinnere dich daran, deine Passwörter regelmäßig zu ändern, auch wenn sie wie eine komplexe mathematische Formel aussehen. Wenn du mehr über die sichersten Passwörter wissen willst, Activision hat hier eine ausführliche Zusammenfassung geschrieben.

2. Multi-Faktor-Authentifizierung: Wie Ein Respawn-Point

Solltest du den ersten Punkt dieses Blog Beitrags nicht gelesen haben und Hacker haben dein Passwort durchschaut, hast du trotzdem noch die Möglichkeit einen Cyberangriff problemlos abzuwehren, und zwar durch eine Multi-Faktor-Authentifizierung (2FA). Diese bietet dir eine zusätzliche Schutzebene, ähnlich einem Sicherheitsnetz. Durch eine 2FA wird der Anmeldevorgang um einen zusätzlichen Schritt erweitert, z. B. durch einen Code, der an Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesendet wird. Das bedeutet, selbst wenn ein Hacker es schaffen sollte, dein Passwort zu entschlüsseln, ist der Zugriff auf dein Konto ohne den zweiten Authentifizierung Faktor nicht möglich.

Unser Rat: installiere eine 2FA überall, wo es möglich ist. Dieser Rat bezieht sich nicht ausschließlich auf Gaming, sondern auch auf virtuelle Bankkonten oder E-Mail- Accounts. Diese kleine Änderung kann letztendlich über die Sicherheit deiner Accounts bestimmen.

3. Anonymität Bewahren: Stealth-Mode on!

Viele Gamer finden Gleichgesinnte in der Gaming-Welt und schließen nicht selten echte Freundschaften mit den Menschen, mit denen sie online Schlachten kämpfen.

Das Problem? Nicht jeder, der sich als Freund ausgibt, ist auch echt dein Freund.

Deshalb ist es wichtig, deine echte Identität geheim zu halten. Indem du deine wahre Identität schützt, machst du es Hackern schwer, dich ins Visier zu nehmen. Besonders wenn es um Informationen wie deinen echten Namen, deine Adresse oder andere sensible Daten geht, Finger weg! Denke auch daran, bei Spielen vorsichtig zu sein: Falls ein Spielerprofil sensible Daten verlangt, sei skeptisch.

Die Verwendung eines Spielers Pseudonyms kann dir dabei helfen, einen Puffer zwischen deinem realen Ich und deinem Online-Alter-Ego zu erschaffen. Es ist wie eine Tarnkappe, die dich vor den neugierigen Blicken verbirgt. Vergiss nicht, dass jeder, den du online triffst, potenziell jemand mit weniger ehrenhaften Absichten sein könnte.

4. Bleibe Immer Up-to-date: Patch Your Gear!

Updates sind nicht nur da, um neue Features zu liefern oder die Performance deiner Konsole oder PCs zu verbessern; sie sind entscheidend für die Sicherheit deiner Systeme.

Software-Entwickler veröffentlichen regelmäßig Patches, um Sicherheitslücken zu schließen, die von Hackern ausgenutzt werden könnten. Das bedeutet, du solltest sicherstellen, dass du immer automatische Updates eingeschaltet hast und sowieso jegliche Schutzsoftware wie Antivirus- und Anti-Malware-Programme aktiviert hast.

Ein nicht gepatchtes System zu nutzen, ist wie in einem MMORPG ohne die richtige Rüstung in den Kampf zu ziehen. Du würdest nicht gegen einen Drachen antreten, ohne deine beste Ausrüstung anzulegen – behandle also deine Cyber-Sicherheit genauso.

5. VPN nutzen: Dein Cloak of Invisibility Online

Ein Virtual Private Network (VPN) ist ein nützliches Tool in der Wahrung deiner Privatsphäre. VPNs verschlüsseln deinen Datenverkehr, sodass es so aussieht, als befände sich dein Computer an einem anderen Ort auf der Welt – als würdest du in einem Stealth-Modus operieren. Dies kann besonders nützlich sein, wenn du dich in öffentlichen WLAN-Netzen befindest, die anfälliger für Hackerangriffe sind.

Ein zuverlässiges VPN kann dich auch vor DDoS-Angriffen schützen, die oft in der Welt des kompetitiven Gamings verwendet werden, um einen Gegner „offline“ zu nehmen. Falls du wissen möchtest welche VPNs am besten für Gamer funktionieren, kannst du mehr darüber hier lesen.

6. Downloads: Nur Das Original Zählt

Spiele, Updates und Mods sollten immer von vertrauenswürdigen Quellen stammen.

Illegale oder zweifelhafte Downloads können wie Gift auf dein System wirken – sie verlocken mit dem Versprechen kostenloser Inhalte, aber gefährden deine Sicherheit.

Um Malware, Viren und andere bösartige Software fernzuhalten, ist Sicherheit bei Downloads essenziell. Diese können nicht nur deinen Gaming-PC, sondern auch deine persönlichen Daten gefährden. Deshalb: Sei wachsam, wo du deine digitalen Güter erwirbst. Offizielle Plattformen wie Steam, Epic Games Store oder die Websites der Spieleentwickler selbst sind deine verlässlichen Quellen. Hier kannst du darauf vertrauen, dass alle Inhalte auf Schädlinge geprüft sind und keine unangenehmen Überraschungen mit sich bringen.

Wie das Sprichwort sagt: Im Zweifel, lass es lieber – das gilt besonders für Downloads im Internet.

FAZIT

In einer Welt, in der etwa zwei Drittel der Bevölkerung zur Gaming-Community gehören, ist Sicherheit im Netz das A und O. Denn mit der Zunahme der Gamer nehmen auch die Risiken im Netz zu – von Hackerangriffen über Bots und andere Gamer, die es auf deine Daten abgesehen haben. Es ist eine Tatsache, dass mit jedem Level-Up auch die Bedrohung wächst.

Deine Sicherheit online beginnt mit unentschlüsselbaren Passwörtern, die als deine erste Verteidigungslinie dienen, über Multi-Faktor-Authentifizierung als zusätzlicher Schutzschild bis hin zur Wahrung der Anonymität als Stealth-Modus gegen Identitätsdiebstahl – Gamer müssen in allen Bereichen wachsam sein. Regelmäßige Updates stärken die Sicherheit gegen neue Bedrohungen, und die Nutzung von VPNs dient als dein persönlicher Tarnmantel in der Gaming-Welt. Diese Maßnahmen bilden das Fundament für sicheres Gaming.