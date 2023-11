Frostpunk: Beyond the Ice für Mobile angekündigt

Com2uS gibt bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit NetEase die mobile Version des PC-Survival- und Aufbau-Simulationsspiels Frostpunk veröffentlichen werden.

Frostpunk: Beyond the Ice erscheint weltweit kostenlos für Android- und iOS-Geräte.

Das Aufbauspiel erzählt die Geschichte vom Überleben der Menschheit während einer Eiszeit im Schatten einer zweiten industriellen Revolution und findet weltweit Anklang: seit Veröffentlichung im Jahr 2018 verkaufte sich Frostpunk über drei Millionen Mal. Demnächst ist es auch für Mobilgeräte verfügbar. Jihoon Han, Leiter der kommerziellen Spieleabteilung von Com2uS, sagt: „Wir werden unser Know-how und unsere Expertise aktiv nutzen, um Frostpunk zu einem erfolgreichen Handyspiel zu machen, das dem Ruf der offiziellen IP auf dem internationalen Markt gerecht wird. Wir planen, unsere Aktivitäten in der Welt der Videospiele zu stärken, indem wir das Portfolio unserer Spiele in Zukunft weiter diversifizieren.”

Frostpunk: Beyond the Ice wird in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Frostpunk-Entwickler 11 Bit Studios und NetEase entwickelt. NetEase ist Entwickler und Publisher hinter Mobile-Spielen wie Marvel Super War, Diablo Immortal und Harry Potter: Magic Awakened. Wie auch das Originalspiel, spielt die Geschichte von Frostpunk: Beyond the Ice während einer Eiszeit in einer Stadt, deren Zentrum ein riesiger Kohlegenerator ist. Frostpunk: Beyond the Ice erweitert das ursprüngliche Gameplay um diverse Features. Spieler*innen können beispielsweise einer Gilde beitreten und sich gegenseitig unterstützen, mithilfe des Handelssystems Ressourcen teilen und seltene Tierarten aus der eisigen Einöde retten.

Frostpunk: Beyond the Ice erscheint als kostenloser Download im Apple App Store und bei Google Play. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.