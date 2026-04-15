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Sony kündigt INZONE H6 Air und INZONE M10S II an

von Hannes Linsbauer0

Sony erweitert seine Gaming-Hardware-Reihe INZONE um ein offenes kabelgebundenes Headset und einen neuen OLED-Monitor für kompetitive Spieler. Ergänzend erscheinen Fnatic-Sondereditionen ausgewählter Peripherie sowie eine neue Farbvariante der INZONE Buds.

Sony hat neue Hardware für seine INZONE-Reihe vorgestellt. Das INZONE H6 Air ist ein kabelgebundenes Gaming-Headset mit offenem Akustikdesign, während der INZONE M10S II als OLED-E-Sport-Monitor mit hoher Bildwiederholrate und kurzer Reaktionszeit auf kompetitive Spiele ausgelegt ist.

INZONE_H6Air

Das INZONE H6 Air setzt auf ein offenes Klangkonzept, speziell abgestimmte Treiber und integrierte Reflexkanäle für eine präzisere Basswiedergabe. Laut Sony basiert die Treibertechnik auf den offenen Studio-Monitor-Kopfhörern MDR-MV1. Das Headset wiegt ohne abnehmbares Mikrofon und Kabel 199 Gramm und ist damit Sonys bislang leichtestes Gaming-Headset.

Über den INZONE Hub steht in Verbindung mit der USB-C-Audiobox unter anderem ein Equalizer-Profil namens „RPG/Adventure“ zur Verfügung. Dieses wurde gemeinsam mit Sounddesignerinnen und Sounddesignern der PlayStation Studios entwickelt. Ebenfalls unterstützt werden virtueller 7.1-Kanal-Surround-Sound und 360 Spatial Sound für Gaming.

INZONE_M10SII

Der INZONE M10S II entstand in Zusammenarbeit mit Fnatic und richtet sich vor allem an FPS-Spieler. Der OLED-Monitor bietet QHD-Auflösung mit bis zu 540 Hz oder HD mit bis zu 720 Hz im Dual-Mode. Sony nennt zudem eine Reaktionszeit von 0,02 ms. Für den Turniereinsatz kann zwischen einer 27-Zoll-Darstellung und einem 24,5-Zoll-Modus gewechselt werden.

INZONE-Mat-F

Zusätzlich bringt Sony Fnatic Editions der INZONE Mouse-A, INZONE Mat-F und INZONE Mat-D auf den Markt.

Die INZONE Buds erscheinen außerdem in der neuen transparenten Farbvariante Glass Purple.

Fakten

  • INZONE H6 Air: ab 21. April 2026, Schwarz, UVP 199,99 Euro
  • INZONE M10S II: ab 1. Juli 2026, Schwarz, UVP 1.349 Euro
  • INZONE Mouse-A Fnatic Orange Edition: UVP 199,99 Euro
  • INZONE Mat-F Fnatic Orange Edition: UVP 109,99 Euro
  • INZONE Mat-D Fnatic Orange Edition: UVP 69,99 Euro
  • INZONE Buds Glass Purple: UVP 199,99 Euro
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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