Sony kündigt INZONE H6 Air und INZONE M10S II an

Sony erweitert seine Gaming-Hardware-Reihe INZONE um ein offenes kabelgebundenes Headset und einen neuen OLED-Monitor für kompetitive Spieler. Ergänzend erscheinen Fnatic-Sondereditionen ausgewählter Peripherie sowie eine neue Farbvariante der INZONE Buds.

Sony hat neue Hardware für seine INZONE-Reihe vorgestellt. Das INZONE H6 Air ist ein kabelgebundenes Gaming-Headset mit offenem Akustikdesign, während der INZONE M10S II als OLED-E-Sport-Monitor mit hoher Bildwiederholrate und kurzer Reaktionszeit auf kompetitive Spiele ausgelegt ist.

Das INZONE H6 Air setzt auf ein offenes Klangkonzept, speziell abgestimmte Treiber und integrierte Reflexkanäle für eine präzisere Basswiedergabe. Laut Sony basiert die Treibertechnik auf den offenen Studio-Monitor-Kopfhörern MDR-MV1. Das Headset wiegt ohne abnehmbares Mikrofon und Kabel 199 Gramm und ist damit Sonys bislang leichtestes Gaming-Headset.

Über den INZONE Hub steht in Verbindung mit der USB-C-Audiobox unter anderem ein Equalizer-Profil namens „RPG/Adventure“ zur Verfügung. Dieses wurde gemeinsam mit Sounddesignerinnen und Sounddesignern der PlayStation Studios entwickelt. Ebenfalls unterstützt werden virtueller 7.1-Kanal-Surround-Sound und 360 Spatial Sound für Gaming.

Der INZONE M10S II entstand in Zusammenarbeit mit Fnatic und richtet sich vor allem an FPS-Spieler. Der OLED-Monitor bietet QHD-Auflösung mit bis zu 540 Hz oder HD mit bis zu 720 Hz im Dual-Mode. Sony nennt zudem eine Reaktionszeit von 0,02 ms. Für den Turniereinsatz kann zwischen einer 27-Zoll-Darstellung und einem 24,5-Zoll-Modus gewechselt werden.

Zusätzlich bringt Sony Fnatic Editions der INZONE Mouse-A, INZONE Mat-F und INZONE Mat-D auf den Markt.

Die INZONE Buds erscheinen außerdem in der neuen transparenten Farbvariante Glass Purple.

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