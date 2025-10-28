Simon the Sorcerer Origins im Test

Ja, was war damals eigentlich los? Im Jahr 1993 ist ganz plötzlich und ohne viel Werbung (quasi ein Shadowdrop, würde man heute sagen) ein englisches Adventure mit dem Namen Simon the Sorcerer für den PC und Amiga erschienen, das mit der Qualität der führenden Adventure-Schmieden (Sierra und LucasArts) mehr als nur mithalten konnte – sowohl technisch als auch von der Story her. Die Köpfe hinter dem Spiel, Mike und Simon Woodroffe (Vater & Sohn), haben einen Meilenstein des Adventure Genres geschaffen und den Grundstein für die Serie gelegt. Ich habe es von Anfang an geliebt, auch wenn mir der rotzfreche Simon manchmal schrecklich auf die Nerven gegangen ist – fast so sehr wie Rufus aus Deponia. Die Amiga Version mit ihren neun Disketten hat meine Festplatte damals zum Rauchen gebracht, kurz darauf kam auch als eines der ersten Adventures überhaupt eine CD-ROM Version mit Sprachausgabe (und ohne Untertiteln) heraus. Heute gibt es übrigens eine Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition auf Steam, aber die grafischen Verbesserungen sind nicht wirklich toll gelungen. Die Originalfassung kann aber über einen gratis DLC hinzugefügt werden.

Schon 1995 erschien der Nachfolger, Simon the Sorcerer II: Der Löwe, der Zauberer & der Schrank, und im Jahr 2002 dann der schreckliche dritte Teil Simon the Sorcerer 3D, der die Serie fast begraben hätte. Eigentlich wäre der dritte Teil ja gar nicht so schlecht (in Bezug auf Humor und Story), aber die Woodroffs wurden gezwungen, das Spiel von 2D auf 3D umzustellen – was für klassische Point and Click Adventures schlichtweg nicht sonderlich gut funktioniert und auch Serien wie Monkey Island oder Kings Quest fast beendet hätte. 2009 wurde die Serie dann von einem deutschen Team mit Simon the Sorcerer: Chaos ist das halbe Leben fortgesetzt, das nur ein Jahr später mit Simon the Sorcerer: Wer will schon Kontakt? eine direkte Fortsetzung bekommen hat. Beide Teile gibt es leider nicht digital zu kaufen, aber die DVD-Versionen sind noch günstig zu finden. Ich habe zur Vorbereitung auf den Release von Origins in den letzten Wochen nun endlich die beiden letzten Teile durchgespielt und finde sie gar nicht so schlecht, wenngleich sie nicht an den Humor der originalen Games herankommen. Im vierten Teil jagt Simon seinen Doppelgänger, während er im völlig verrückten fünften Teil dann die Magische Welt (wo er inzwischen wohnt) vor Außerirdischen retten muss.

Nun ist also mit Simon the Sorcerer Origins der sechste Teil der Serie (ein Pinball und ein Puzzle Spin-off nicht mitgezählt) für so ziemlich alle aktuellen Systeme erschienen. Entwickelt wurde es weder in England noch in Deutschland, sondern diesmal von Smallthing Studios aus Italien. Mal sehen, wie die Italiener sich des Themas angenommen haben und die Vorgeschichte zur Serie erzählen. Seit dem ersten Teil ist immer der nervige Sumpfling mit seinen erbärmlichen Kochkünsten mit dabei – ich bin schon gespannt, ob der im Prequel auch wieder vorkommt.