Gewinnspiel: Rainbow Cotton

Halloween kann kommen! Gemeinsam mit Strictly Limited Games verlosen wir 3x Rainbow Cotton – das zauberhafte Comeback der legendären Hexe Cotton in neuem 3D-Gewand. Stürzt euch in fünf bunte, magische Welten, fegt mit mächtigen Zaubersprüchen über den Bildschirm und erlebt dabei ein liebevoll modernisiertes Arcade-Abenteuer.

Cotton, die legendäre Hexe, ist zurück – und diesmal in 3D!

Mach dich bereit, denn dieses ehemals ausschließlich in Japan erschienene „Cute ’em Up“-Juwel wird neu heraufbeschworen.

Ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlicht, nimmt dich Rainbow Cotton mit auf eine arcade-inspirierte Reise durch fünf zauberhafte Welten: von einer gemütlichen, mondbeschienenen Stadt mit Weihnachtsbeleuchtung über einen geheimnisvollen, versunkenen Wald bis hin zu einem magischen Schloss über den Wolken. In liebevoll gestalteter 3D-Grafik erwarten dich dabei riesige Bossgegner und alternative Routen, die für hohen Wiederspielwert sorgen.

Sammle Power-ups, um deine farbenfrohen Geschosse zu verstärken und sie auf die kunterbunten Gegner zu schleudern. Nutze mächtige Magieangriffe, um mit Feuerbällen und Blitzen den Bildschirm leerzufegen. Zusammen mit ein paar treuen Feen kannst du vielleicht den bösen Dämon Tweed aufhalten – und Cotton helfen, die begehrte Weidenzucker-Süßigkeit für sich zu ergattern.

Dieses ohnehin schon magische Erlebnis wird durch vollständig lokalisierte Anime-Zwischensequenzen, eine überarbeitete Grafik sowie zahlreiche Komfortfunktionen zusätzlich aufgewertet.

Features

Retro-Modus : Erlebe das Originalgefühl so authentisch wie möglich.

: Erlebe das Originalgefühl so authentisch wie möglich. Verbesserte Steuerung: Überarbeitete Ziel- und Rückstellfunktionen für ein noch intensiveres Spielgefühl.

Überarbeitete Ziel- und Rückstellfunktionen für ein noch intensiveres Spielgefühl. Vollständige Lokalisierung : Inklusive der Anime-Zwischensequenzen!

: Inklusive der Anime-Zwischensequenzen! Grafikverbesserungen: Partikeleffekte, Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) und mehr!

Mehr Infos und wo bekomme ich Rainbow Cotton

Exklusiv bei Strictly Limited Games erhältlich. Weltweit auf maximal 1.000 Exemplare limitiert. Alle Spiele sind einzeln nummeriert.