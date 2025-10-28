Gewinnspiel: Rainbow Cotton

Halloween kann kommen! Gemeinsam mit Strictly Limited Games verlosen wir 3x Rainbow Cotton – das zauberhafte Comeback der legendären Hexe Cotton in neuem 3D-Gewand. Stürzt euch in fünf bunte, magische Welten, fegt mit mächtigen Zaubersprüchen über den Bildschirm und erlebt dabei ein liebevoll modernisiertes Arcade-Abenteuer.
Cotton, die legendäre Hexe, ist zurück – und diesmal in 3D!
Mach dich bereit, denn dieses ehemals ausschließlich in Japan erschienene „Cute ’em Up“-Juwel wird neu heraufbeschworen.
Ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlicht, nimmt dich Rainbow Cotton mit auf eine arcade-inspirierte Reise durch fünf zauberhafte Welten: von einer gemütlichen, mondbeschienenen Stadt mit Weihnachtsbeleuchtung über einen geheimnisvollen, versunkenen Wald bis hin zu einem magischen Schloss über den Wolken. In liebevoll gestalteter 3D-Grafik erwarten dich dabei riesige Bossgegner und alternative Routen, die für hohen Wiederspielwert sorgen.
Sammle Power-ups, um deine farbenfrohen Geschosse zu verstärken und sie auf die kunterbunten Gegner zu schleudern. Nutze mächtige Magieangriffe, um mit Feuerbällen und Blitzen den Bildschirm leerzufegen. Zusammen mit ein paar treuen Feen kannst du vielleicht den bösen Dämon Tweed aufhalten – und Cotton helfen, die begehrte Weidenzucker-Süßigkeit für sich zu ergattern.
Dieses ohnehin schon magische Erlebnis wird durch vollständig lokalisierte Anime-Zwischensequenzen, eine überarbeitete Grafik sowie zahlreiche Komfortfunktionen zusätzlich aufgewertet.
Features
- Retro-Modus: Erlebe das Originalgefühl so authentisch wie möglich.
- Verbesserte Steuerung: Überarbeitete Ziel- und Rückstellfunktionen für ein noch intensiveres Spielgefühl.
- Vollständige Lokalisierung: Inklusive der Anime-Zwischensequenzen!
- Grafikverbesserungen: Partikeleffekte, Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) und mehr!
Mehr Infos und wo bekomme ich Rainbow Cotton
Exklusiv bei Strictly Limited Games erhältlich. Weltweit auf maximal 1.000 Exemplare limitiert. Alle Spiele sind einzeln nummeriert.
Was kann ich gewinnen?
- 3x Rainbow Cotton PS5
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
Der Teilnahmeschluss ist der 09. November 2025.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.