Civilization VII – Vorschau auf Update 1.3.0

Firaxis hat heute einen Artikel veröffentlicht, der einige spannende Updates vorstellt, die bald zu Sid Meier’s Civilization VII kommen.

Update 1.3.0 erscheint nächste Woche und vollgepackt mit Aktualisierungen zum Thema Seefahrt, dazu gehört eine neue Einheit, ein neues Gebäude, Updates für Kämpfe, Meeres Ressourcen und legt auch weiterhin sein Augenmerk auf Verbesserungen zur Balance.

Zusammen mit 1.3.0 erscheint eine neue, thematisch auf das Meer bezogene, zweiteilige Inhaltssammlung namens Tides of Power. Der erste Teil der Sammlung enthält Edward Teach als neuen Anführer und zwei frische Zivilisationen: Tonga und die Republik der Piraten. Der zweite Teil von Tides of Power erscheint im Dezember und führt die beeindruckende Anführerin Sayidda al Hurra, gemeinsam mit den Osmanen und Island ein. Tides of Power wird für einen begrenzten Zeitraum gratis für alle Spieler:innen verfügbar sein.

Zu guter Letzt, gibt Creative Director Ed Beach Hinweise zu einigen, größeren Änderungen für Civilization VII. Dazu gehören Tests zu dramatischen Änderungen der Vermächtnispfade und Siegesbedingungen, sowie Testläufe, eine Zivilisation durch alle Zeitalter zu spielen. Diese und weitere Änderungen werden geformt und getestet mit der Hilfe der Community als Teil einer neuen Initiative namens Firaxis Feature Workshop.

Alle Details finden sich im vollständigen Artikel hier.