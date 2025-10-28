Brawl Stars Tier-Liste (Oktober 2025): Die besten Brawler im Ranking

Die Brawl Stars-Meta entwickelt sich mit jedem Balance-Patch weiter, und Ende 2025 dominieren Mobilität, Burst-Schaden und Zonen-Kontrolle das Spiel.

Egal, ob du Trophäen pushst, die Power League erklimmst oder ein Brawl Stars account kaufen möchtest – bei PlayerAuctions findest du zahlreiche Angebote von verifizierten Verkäufern. Es ist entscheidend zu wissen, welche Brawler aktuell dominieren und welche besser auf die Bank gehören.

Dieser Guide bewertet alle Brawler von S- bis D-Tier basierend auf Win-Rates, Pick-Rates und der Leistung von Top-Spielern.

S-Tier: Meta-Elite

Die stärksten Brawler der aktuellen Meta.

Cordelius

Vorteile: Hervorragende Lane-Kontrolle und konstante Chip-Damage. Ideal auf defensiven und objektivlastigen Maps.

Nachteile: Verwundbar gegenüber schnellen Assassinen, die seine Reichweite umgehen.

Beste Modi: Gem Grab, Hot Zone, Knockout

Spieltipps: Fokus auf Engstellen-Kontrolle; Cordelius dominiert, wenn Gegner in enge Wege gezwungen werden.

Kenji

Vorteile: Schnell, tödlich und ideal, um Positionierungsfehler zu bestrafen.

Nachteile: Sehr geringe Lebenspunkte – ein falscher Dive bedeutet Tod.

Beste Modi: Brawl Ball, Solo Showdown, Knockout

Spieltipps: Hit-and-Run-Taktik; schnelle Angriffe gefolgt von sauberem Rückzug.

Kit

Vorteile: Vielseitig und ideal zur Zonen-Kontrolle. Gute Poke- und Sustain-Möglichkeiten.

Nachteile: Schwach gegen Brawler, die ihre Zonen umgehen können.

Beste Modi: Gem Grab, Hot Zone, Siege

Spieltipps: Halte Abstand; Kit gewinnt Kämpfe, indem sie kontrolliert, wo Gegner hin können.

Lily

Vorteile: Ausbalancierter Brawler mit hoher Sustain-Rate und konstantem DPS.

Nachteile: Projektilgeschwindigkeit erschwert das Treffen mobiler Gegner.

Beste Modi: Bounty, Hot Zone

Spieltipps: Halte die Mitte und übe Druck durch konstanten Schaden aus.

Kaze

Vorteile: Agil und flexibel; meistert viele Matchups mit Skill.

Nachteile: Schwierig auf offenen Maps gegen Scharfschützen.

Beste Modi: Knockout, Heist

Spieltipps: Nutze Mobilität, um ungünstige Winkel zu erzwingen – ständiges Repositionieren gewinnt Duelle.

A-Tier: Stark und zuverlässig

Powerful in den meisten Situationen, braucht aber gute Map- oder Kompositions-Synergien.

Chester

Vorteile: Hochgradig unvorhersehbar mit zufälligen Supers; starke Mindgame-Potenziale.

Nachteile: RNG-basierte Supers können gelegentlich nutzlos sein.

Beste Modi: Knockout, Solo Showdown

Spieltipps: Schnell anpassen – Chester lebt von Improvisation.

Griff

Vorteile: Enorme Burst-Potenz und großflächige Deckung durch Münzspray.

Nachteile: Schwach unter Druck; abhängig von Abstand und Wänden.

Beste Modi: Heist, Gem Grab

Spieltipps: Super einsetzen, um Gegner zu zwingen oder Gruppen hinter Deckung zu eliminieren.

Rico

Vorteile: Dominant auf wandlastigen Maps dank Bounces; gute Mobilität.

Nachteile: Schwierig auf offenen Maps.

Beste Modi: Brawl Ball, Hot Zone

Spieltipps: Bounce-Winkel lernen – Rico belohnt Vorhersage und Map-Kenntnis.

Stu

Vorteile: Extrem schnell und vielseitig; kontinuierliche Dash-Ketten für konstanten Druck.

Nachteile: Zerbrechlich; stirbt schnell, wenn gestunnt oder verlangsamt.

Beste Modi: Brawl Ball, Solo Showdown

Spieltipps: Supers kaskadieren, um unantastbar zu bleiben – Geschwindigkeit ist Stu’s Lebenslinie.

Spike

Vorteile: Top-Tier-Zonen-Kontrolle; flexible Star Powers.

Nachteile: Zerbrechlich; braucht Deckung.

Beste Modi: Hot Zone, Siege

Spieltipps: Kaktus-Bombs einsetzen, um Gegner zu zwingen – indirekte Treffer gewinnen Kämpfe.

Leon

Vorteile: Stealth-Assassin mit hohem Pick-Potenzial.

Nachteile: Schwächer auf offenen Maps mit hoher Sicht.

Beste Modi: Showdown, Brawl Ball

Spieltipps: Unsichtbarkeit für High-Impact-Flanks aufheben – nicht für Chips verschwenden.

Surge

Vorteile: Skaliert stark mit jedem Upgrade; dominiert im Late-Game.

Nachteile: Schwach früh; auf Level-Up-Momentum angewiesen.

Beste Modi: Brawl Ball, Siege

Spieltipps: Früh defensiv spielen und nach Rank-Ups aggressiv werden – Skalierung ist dein Gewinn.

B-Tier: Situativ, aber spielbar

Brawler in dieser Kategorie sind immer noch stark, ihre Effektivität hängt jedoch stark von Map-Design oder Teamzusammenstellung ab.

Buzz

Vorteile: Starker Initiator und Crowd-Control; kann Teamfights kippen.

Nachteile: Schwach auf offenen Maps; Super muss oft aus Büschen geladen werden.

Beste Modi: Brawl Ball, Showdown

Spieltipps: Gegner im Hinterhalt erwischen – überraschende Angriffe gewinnen Kämpfe.

Fang

Vorteile: Vernichtende Kettenkills in Gruppenfights.

Nachteile: Riskante Supers können überdehnen.

Beste Modi: Brawl Ball, Heist

Spieltipps: Auf Gruppenkämpfe warten – Fang glänzt im Chaos.

Crow

Vorteile: Anti-Heal-Nutzen und konstante Chip-Damage.

Nachteile: Geringes Burst-Potenzial; schwer, Ziele zu beenden.

Beste Modi: Knockout, Bounty

Spieltipps: Mehrere Gegner vergiften, um Sustain zu entziehen und Heilung zu blocken.

Colt

Vorteile: Hoher Burst bei gezieltem Schuss; exzellenter Wandbrecher.

Nachteile: Skill-abhängig; Fehler leicht bestrafbar.

Beste Modi: Heist, Knockout

Spieltipps: Gadgets zum Wandzerstören nutzen; Engstellen vorab beschießen.

Tara

Vorteile: Spielentscheidender Pull-Super; starke Team-Synergie.

Nachteile: Durchschnittlicher Schaden vor dem Super.

Beste Modi: Gem Grab, Siege

Spieltipps: Schatten stapeln und abwarten – ein perfekter Pull kann das Match drehen.

Bea

Vorteile: Tödliche aufgeladene Schüsse; Top-Pick in Sniper-Duellen.

Nachteile: Unaufgeladene Schüsse schwach; schlecht im Nahkampf.

Beste Modi: Knockout, Bounty

Spieltipps: Ruhe bewahren und präzise zielen – Bea belohnt Geduld.

Mortis

Vorteile: Stilvoller Assassine; unübertroffene Mobilität.

Nachteile: Sehr hohe Skill-Anforderung; schwach gegen Tanks.

Beste Modi: Brawl Ball, Showdown

Spieltipps: Nur dashen, wenn sicherer Kill garantiert – sofort zurückziehen.

Gray

Vorteile: Kreative Teleport-Mechaniken für Clutch-Plays.

Nachteile: Geringer Schaden und lange Gadget-Cooldowns.

Beste Modi: Gem Grab, Bounty

Spieltipps: Portale für Repositionierung oder zum Ausweichen tödlicher Supers aufheben.

C-TIER: Nischen- oder Map-Abhängig

Brawler, die auf bestimmten Maps funktionieren, sonst aber übertroffen werden.

Beispiele: Shelly, Piper, Gale, Lou, Melodie, Meg, Byron, Mr. P, Colette, Nani, Sandy, Belle, Grom, Janet, Emz, Pearl, Nita, El Primo, Gene, Otis, Jacky, Ash, Willow

Tipps: Spezialisiere dich auf Maps oder Events, die diesen Brawlern Vorteile bieten. Ansonsten auf höhere Tiers setzen.

D-TIER: Für Spaß oder Gimmicks

Brawler, die in der aktuellen Meta zurückfallen, aber in Casual-Modes überraschen können.

Beispiele: Penny, Barley, Jessie, 8-Bit, Clancy, Sprout, Poco, Eve, Lola, Ruffs, Sam, Chuck, Rosa, Pam

Tipps: Auf Maps spielen, die natürlich Turrets oder Engstellen schützen – sie können immer noch funktionieren.

Abschließende Gedanken

Die Oktober 2025 Meta belohnt Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Selbst-Sustain. Brawler wie Cordelius, Kenji und Kit dominieren dank flexibler Kits. Klassische Picks wie Shelly oder Jessie können mit der modernen Meta kaum mithalten.

Tipps für schnelleres Climbing: