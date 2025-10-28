Überraschung! Vampire Survivors Update 1.14 bringt rechtzeitig zu Halloween Online-Koop-Modus und offiziellen Balatro-DLC

poncle hat heute Update 1.14 für Vampire Survivors auf Steam, Xbox, PlayStation, Mobiltelefonen veröffentlicht, während die Switch- und Epic Games Store-Version am Oktober erscheint!

Nach einigen äußerst cleveren, aber auch eher skurrilen Social-Media-Beiträgen des Unternehmens, können Spieler ab sofort in die Neuheiten des BAFTA-ausgezeichneten Spiels eintauchen. Vampire Survivors ist für 4,99€ erhältlich und aktuell sogar um 30% rabattiert!

Die Shopseiten: Steam | PlayStation | Xbox | iOS | Play Store | Switch

Die Steam Seite des Ante Chamber Updates gibt es hier.

Poncles neuester Steam Newspost: hier

Völlig unabhängig davon, wie heilig eine IP auch sein mag, sie ist nie davor sicher, in Vampire Survivors aufgenommen zu werden! Poncle hat beschlossen, dieses Versprechen einzulösen, indem sowohl das Balatro- als auch das „Ode to Castlevania”-Update zusammen mit den Updates 1.14 Westwoods und Mazerella kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Nach der Veröffentlichung von Berserk or Die und Kill the Brickman unter dem Label „poncle presents“ meldet sich das britische Studio poncle mit dem Update 1.14 für Vampire Survivors zurück und der Einsatz war noch nie so hoch wie … ach, egal.

Online Koop Modus

Nach einer äußerst erfolgreichen öffentlichen Beta-Phase im August hat poncle beschlossen, den großen roten Knopf zu drücken und damit die Online-Koop-Funktion in Vampire Survivors zu aktivieren. Ein Kinderspiel!

Dank dieser langerwarteten Funktion des Spiels ist die physische Distanz zwischen Spielern kein Hindernis mehr. Ab sofort können sie sich gemeinsam nach Belieben frei bewegen, ohne an einen gemeinsamen Bildschirm gebunden zu sein. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig an einer Sitzung teilnehmen, genau wie bei einem Couch-Koop-Spiel.

Der Online-Koop-Modus ist ab sofort für Spieler auf PC und ausgewählten Konsolen verfügbar. Für Mobilgeräte wird das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Durch eine einfache Internetverbindung wird das Überleben jetzt noch… kooperativer.

Um eine Online-Sitzung zu starten, müssen Spieler ganz einfach den „Online“-Tab aus dem Hauptmenü ansteuern und sich dann entscheiden, ob man ein Spiel hosten oder bei einem Freund teilnehmen möchte. Dem Host wird oben auf dem Bildschirm ein Raumcode angezeigt, den man mit seinen Freunden teilen kann.

poncle’s online co-op FAQ ist hier zu finden.

Ante Chamber

„Spielt überhaupt noch jemand Survivor-Spiele?“

-Jimbo

Was ist das für ein Geruch? Ooooh, ist schon wieder Crossover-Zeit? Diesmal ist es eine Kooperation mit dem beeindruckenden Balatro!

Durch Jimbo und einer Reihe von Wild Cards voller Combo-Potenzial kommt wirklich gamebreaking Potenzial ins Spiel. Hier heißt es eintauchen in die Action und ein Full House voller alberner Synergien, clownesker Combos und verwirrender Boss Blinds zu Vampire Survivors.

Das Haus ist voll, das Deck manipuliert und Glück ist nur einer von vielen Werten. Doch das Glück begünstigt die Tüchtigen und wenn man es schafft, diese Clown Show voller Poker-Wortspiele zu überstehen, kann man selbst dann die Oberhand behalten, wenn die Chips schon fast verspielt sind.

In offizieller Partnerschaft mit LocalThunk und Playstack ist das Ante Chamber-Update für alle Spieler auf allen Plattformen kostenlos.

4 neue Charaktere (schickt die Clowns)

Jimbo: Der Lieblingsclown mit Gabelstaplerschein hat endlich eine Ganzkörperdarstellung in Vampire Survivors

Canio: Der tragische Clown in übergroßer Verfügt über eine spezielle Technik, um zusätzliche Survarot-Züge auszulösen, hört aber nicht auf, darüber zu schmollen.

Chicot: Er trägt die Kappe und die Glöckchen und lässt die Bosse wie richtige Clowns aussehen, indem er ihre Gesundheit halbiert und ihre Hindernisse

Perkeo: Klein von Statur, aber niemals klein in puncto Passivfähigkeiten. Dieser Narr verfügt über einen praktisch unbegrenzten Vorrat, mit dem er sich selbst stärken

4 neue Waffen und Entwicklungen

Infernolatro – Beschwört einen brennenden Punktzähler, um die törichten Feinde zu Asche zu verbrennen. Jeder geröstete Feind erhöht die Punktzahl und heizt die Flammen an, sodass sich das Inferno ausbreitet, bis der ganze Tisch in Flammen

Gros Michel: Lässt eine Salve von Bananenprojektilen los, von denen jedes mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 explodiert und köstlichen kritischen Schaden

Fibonacci Seltzer – Feuert einen spiralförmigen Strom sprudelnder mathematischer Zerstörung ab, der die anderen Waffen auslösen

Celestial Booster: Planeten und eine Rakete umkreisen den Spieler ständig und verursachen zusätzlichen Schaden, der sich nach dem aktuellen Reichtum

Neue Stage: die Ante Chamber

In der Ante Chamber, einer extradimensionalen Variante von Balatros Benutzeroberfläche, kämpft man gegen skurrile Gegner in einer Nachbildung von Jimbos Heimat. Dabei steht einem ein neuer Verbündeter zur Seite: der Outer Saboteur, ein komischer kleiner Kumpel, der einem die Münzen stiehlt, um sie auf Gegner zu werfen.

Was sind Survarots?

Survarots sind eine neue Form von Power Creep, die derzeit über Secretino im Basisspiel Vampire Survivors getestet wird. Alle Charaktere aus der Ante Chamber können sie verwenden. Sie ähneln vage den Arcana-Karten, sind jedoch an Charaktere aus Vampire Survivors angelehnt und bieten verschiedene Arten von Boni. Die Ante Chamber bietet eine Vorschau auf dieses Feature, das schließlich auch im Basisspiel Einzug halten wird. Aufmerksamkeit lohnt sich!

Die Vampire Survivors: Ante Chamber Steam Seite gibt es hier.

poncle’s Ante Chamber FAQ ist hier zu finden.

Ode to Castlevania Update

Ab heute verfügbar auf Steam, Xbox, PlayStation, iOS und Android

Ab dem Oktober auf Nintendo Switch und im Epic Games Store

In einem kalten, dunklen Oktober des Jahres 2024 schlossen sich KONAMI und poncle zusammen, um ihre mit Spannung erwartete Castlevania-Kooperation zu veröffentlichen, die passenderweise den Namen Ode to Castlevania trug. Damals sagte poncle: „Alle sind dabei“, was nicht ganz stimmte … Jetzt, im Jahr 2025, sind poncle und KONAMI irgendwie zurückgekehrt und (fast) alle verbleibenden Castlevania-Charaktere, die man sich vorstellen kann, haben sich dem Rest der Crew angeschlossen. Ja, sogar der.

16 neue Charaktere, einer obskurer als der andere

Ein brandneues Abenteuer, das größte, das poncle je entwickelt hat

16 zwischen neuen Waffen und Waffenverbänden

12 neue Musikstücke, komponiert von den ursprünglichen Autoren von Ode to Castlevania

Das Update Ode to Castlevania ist für Spieler, die den DLC Ode to Castlevania bereits erworben haben, kostenlos. Die Erweiterung ist zum Preis von €3.99 verfügbar und ist aktuell um 25% reduziert

Die Ode to Castlevania Steam-Seite ist hier zu finden.

Westwoods

„Wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand da ist, der es hört, bekomme ich dann Edelsteine für meinen Stufenaufstieg?“

– Sir Ambrojoe

Ab heute verfügbar auf Steam, Xbox, PlayStation, iOS und Android

Ab dem Oktober auf Nintendo Switch und im Epic Games Store

Warum ist Vampire Survivors so preiswert? Wo liegt der Haken? Dank des Westwoods-Updates gibt es endlich eine Antwort darauf!

Mit Westwood gibt es die Chance, alle erspielten Münzen zu verzocken, für die Möglichkeit ein paar wenige Münzen zurückzugewinnen! Außerdem gibt es neue Rabatte beim Händler mit 90% Preisnachlass (zur Info: vor dem Update wurden die Preise um 90% erhöht). Charakter-Skins können mit den wertvollen Münzen erworben werden (die früher kostenlos waren). Nicht zu vergessen ist der Vampire Survivors Season Pass, mit dem man alle kostenlosen Inhalte von poncle für einen kostspieligen Betrag erhalten kann. Westwood bietet eine neue Stufe, jede Menge Waffen und Charaktere.

Natürlich werden sie all das nicht tun. Jeglicher Content bleibt kostenfrei verfügbar *hust*

Mazerella

„Ich kann mir unmöglich vorstellen, wie viel Fachwissen und schiere Anstrengung hinter so einem Wortspiel rund um Käse stecken.“

– Suor Clerici

Falls noch nicht gewusst: Vampire Survivors wurde von einem Italiener entwickelt.

Als Fan von poncles unerbittlichen Wortspielen rund um italienische Speisen, altmodische Tänze und Anspielungen, die nur vier Menschen auf der Welt verstehen, hat man jetzt Glück gehabt! Poncle hat wieder eine neue kostenlose Stufe, Waffen und Charaktere für die, die den Witz verstehen.

„Wir haben Vampire Survivors keineswegs vergessen und bieten weiterhin kostenlose Updates für alle an“, so Luca Galante, Geschäftsführer von poncle. „Wir engagieren uns zwar auch für die Veröffentlichung von Spielen anderer großartiger Entwickler, aber Vampire Survivors wird immer ein wichtiger Teil von poncle bleiben.“

Außerdem startet heute die Kickstarter-Kampagne für Vampire Survivors: The Board Game von Grey Fox Games. Wer das Chaos und die ständige Gefahr von Vampire Survivors auf den Tisch bringen möchte, findet hier weitere Informationen.

Was kommt als Nächstes für Vampire Survivors? Eine Fortsetzung? Ein Live-Service-Spiel? Ein neues Strand-Spiel?

poncle hat noch zwei GROSSE Updates, die bald veröffentlicht werden, darunter eines, das verrät, wie es mit Vampire Survivors weitergehen soll.