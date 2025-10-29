Carrera Racing Night 2025 – Wenn Adrenalin und Racing-Spirit aufeinandertreffen

Am 8. November 2025 verwandelt sich die Carrera World bei Salzburg erneut zur ultimativen Bühne für Speed, Spannung und Show: Die Carrera Racing Night geht in die zweite Runde und wie schon im Vorjahr wird es laut, bunt und reichweitenstark.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr und den mehrfachen Auszeichnungen mit dem DCA Award und dem BCM Award bringt die Kultmarke gemeinsam mit den Rocket Beans (RBTV) und PietSmiet ein spektakuläres Live-Event an den Start, das Gaming-, Motorsport- und Entertainment-Welten auf einzigartige Weise verbindet.

Die Racing Action geht in die zweite Runde

Die Carrera Racing Night ist das große Entertainment-Event der Love Brand Carrera, bei dem Action, Spaß und Team-Spirit im Mittelpunkt stehen. Das Format vereint die Faszination klassischer Rennbahn mit dem Nervenkitzel digitaler Live-Events: Prominente Gäste und bekannte Content Creator treten in verschiedenen Racing-Challenges gegeneinander an – von klassischen Rennbahn-Duellen über kreative Team-Challenges bis hin zu spektakuläre Live-Momente – und kämpfen um den Titel des Carrera Racing Champions. Dabei entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel aus analogem Spielspaß, Gaming und emotionalem Live-Entertainment: ganz im Sinne des Markenclaims „We love Racing“.

Prominente Gäste und hochkarätige Teams

Auch 2025 dürfen sich Fans wieder auf spannende Duelle zwischen prominenten Gästen und beliebten Content Creator freuen:

Die beiden Hosts Michael „Krogi“ Krogmann und Michael Reinke begrüßen das Team Rocket Beans mit Colin Gäbel, Janina Hille und Gregor Kartsios und für PietSmiet gehen Peter Smits, Christian Stachelhaus und Julian Laschewski ins Rennen. Außerdem mit dabei: Fußball-Legende Claudio Pizarro und ATU-Influencerin Maddy Müller.

Die Show beginnt um 19:00 Uhr und bietet ein abwechslungsreiches Programm aus analogem Spielspaß und digitalem Wettbewerb. Auf dem Plan stehen:

Carrera GO!!! – Formel-1-Duelle auf der Rennbahn

Carrera Hybrid – Racing trifft moderne Gaming-Technologie

Carrera DIGITAL 132 – F1 Red Bull Racing vs. ausgewählte Rennboliden

Carrera RC Fußball Set – Modell Bundesliga – Fußball trifft Racing

Racing Quiz & DEVK Challenge

Der Hauptteil der Show findet in der Carrera World statt, während eine DEVK Challenge als besonderes Highlight in der Tiefgarage gedreht wird. Für die Community sind außerdem zahlreiche Gewinnspiele mit hochwertigen Carrera-Produkten geplant.

Produziert für maximale Reichweite

Die Carrera Racing Night wurde 2024 initiiert von pilot Hamburg und Weischer.Entertainment. Im Verbund mit RBTV wird das Event in die zweite Runde geschickt. Erstmals wird die Racing Night 2.0 von den Rocket Beans produziert, die gemeinsam mit PietSmiet für ein actionreiches Showkonzept und hochwertige Livestream-Inszenierung sorgen. SPORT1 begleitet den Racing Wettberwerb als offizieller Medienpartner: Der Livestream wird ab 19:00 Uhr auf den Online-Kanälen des Senders ausgestrahlt, bevor die komplette Show am Sonntag, 16.11. im TV zu sehen ist. Zusätzlich übertragen Rocket Beans und PietSmiet das Event live auf ihren Twitch- und YouTube-Kanälen. So wird „We love Racing“ für Fans auf allen Plattformen erlebbar. Unterstützt wird das Event von der DEVK als Hauptsponsor sowie von Aral und ATU.

Wenn Racing zum Community-Erlebnis wird

Schon die Premiere 2024 sorgte für enorme Reichweite auf YouTube, Twitch, Social Media und in klassischen Medien. Mit der neuen Produktion, starken Partnern und prominenten Teilnehmern setzt Carrera 2025 erneut ein Zeichen – als Brücke zwischen analogem Spielspaß, digitalem Entertainment und gemeinschaftlichem Racing-Erlebnis.

Weitere Informationen zu Carrera Toys findet ihr unter carrera-toys.com/pages/racing-night.