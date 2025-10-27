Linz wird zum Gamer-Hotspot: Tips Game.On am 22. November

Am 22. November verwandeln sich bei der eSports Messe Tips Game.On die Linzer Promenaden Galerien von 10 bis 18 Uhr in ein Paradies für Gamer, E-Sports-Fans und Interessierte.

Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Mitmach-Stationen.

Was euch erwartet

die OÖ Landesmeisterschaften in EA Sports FC – in Kooperation mit dem E-Sport Verband Österreich

– in Kooperation mit dem E-Sport Verband Österreich Triff die Black Wings – matche dich mit den Profis im NGL und hol dir ein Autogramm

– matche dich mit den Profis im NGL und hol dir ein Autogramm Game-Expo – teste Computerspiele aus Österreichs Entwickler-Szene

– teste Computerspiele aus Österreichs Entwickler-Szene Spielestationen für alle – mit Retro-Konsolen, Mario-Kart, Carrera-Bahn, VR, Ski- und Racingstationen u.v.m.

– mit Retro-Konsolen, Mario-Kart, Carrera-Bahn, VR, Ski- und Racingstationen u.v.m. Bühnenprogramm – spannende Vorträge, Spielvorstellungen, Nerdquiz und Cosplay-Tanz

– spannende Vorträge, Spielvorstellungen, Nerdquiz und Cosplay-Tanz Erlebe die Community – Vereine aus OÖ, Streamer & Gamer live im Gespräch

– Vereine aus OÖ, Streamer & Gamer live im Gespräch Brettspiel-Area – entdecke neue Spiele zum Ausprobieren

– entdecke neue Spiele zum Ausprobieren Merchandise – sichere dir Fanartikel und Erinnerungsstücke

Ein besonderes Highlight: Die oö. Landesmeisterschaft in EA Sports FC, in Kooperation mit dem E-Sport Verband Österreich, wird ebenfalls bei der Tips Game.On ausgetragen.

Anmeldung zu den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften in EA FC 2026 unter play.toornament.com

Auf der Webseite könnt ihr euch jetzt auch gleich über das genaue Programm mit allen Uhrzeiten informieren, damit ihr auch nichts verpasst!

Die neuesten Trends

Österreichische Entwickler präsentieren ihre neuesten Spiele und geben einen Einblick in die heimische Gaming-Szene. Zahlreiche Spielestationen laden zum Ausprobieren ein: Retro-Konsolen, Mario Kart, Carrera-Bahn, Virtual Reality, Ski- und Racing-Simulationen und vieles mehr sorgen für Abwechslung und Spaß.

Das Bühnenprogramm bietet Information und Unterhaltung zugleich: Vorträge, Spielvorstellungen, ein Nerdquiz sowie ein Cosplay-Tanzauftritt. Auch die Community ist stark vertreten: Vereine aus Oberösterreich, Streamer und Gamer geben Einblicke in ihre Welt und stehen für Gespräche zur Verfügung.

In der Brettspiel-Area können unterschiedliche Spiele ausprobiert werden. Mehr Infos auf www.tips.at/gameon