THQ Nordic Digital Showcase 2026 findet am 7. August statt

THQ Nordic hat den Termin für den nächsten Digital Showcase bekannt gegeben. Die Präsentation wird am 7. August 2026 ausgestrahlt und soll neue Informationen zu mehreren kommenden Spielen des Publishers liefern.

Der THQ Nordic Digital Showcase 2026 findet am Freitag, dem 7. August, um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit statt. Der Stream wird über die offiziellen Kanäle von THQ Nordic auf YouTube, Twitch und Steam übertragen. Ein Teaser zum Showcase ist bereits verfügbar.

Inhaltlich stellt THQ Nordic Updates zu mehreren bekannten und kommenden Titeln in Aussicht. Genannt werden unter anderem Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild – Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman und Way of the Hunter 2. Laut Ankündigung sollen außerdem weitere Titel folgen.

Auch Veröffentlichungstermine werden in Aussicht gestellt, konkrete Angaben dazu gibt es derzeit aber noch nicht. Weitere Details will THQ Nordic bis zum Showcase bekannt geben.

Medien und Content-Creator sollen die Präsentation laut THQ Nordic co-streamen dürfen. Die genaue Startzeit inklusive Countdown wurde noch nicht genannt.

Fakten zum THQ Nordic Digital Showcase 2026