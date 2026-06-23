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THQ Nordic Digital Showcase 2026 findet am 7. August statt

von Hannes Linsbauer0

THQ Nordic hat den Termin für den nächsten Digital Showcase bekannt gegeben. Die Präsentation wird am 7. August 2026 ausgestrahlt und soll neue Informationen zu mehreren kommenden Spielen des Publishers liefern.

Der THQ Nordic Digital Showcase 2026 findet am Freitag, dem 7. August, um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit statt. Der Stream wird über die offiziellen Kanäle von THQ Nordic auf YouTube, Twitch und Steam übertragen. Ein Teaser zum Showcase ist bereits verfügbar.

Inhaltlich stellt THQ Nordic Updates zu mehreren bekannten und kommenden Titeln in Aussicht. Genannt werden unter anderem Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild – Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman und Way of the Hunter 2. Laut Ankündigung sollen außerdem weitere Titel folgen.

Auch Veröffentlichungstermine werden in Aussicht gestellt, konkrete Angaben dazu gibt es derzeit aber noch nicht. Weitere Details will THQ Nordic bis zum Showcase bekannt geben.

Medien und Content-Creator sollen die Präsentation laut THQ Nordic co-streamen dürfen. Die genaue Startzeit inklusive Countdown wurde noch nicht genannt.

Fakten zum THQ Nordic Digital Showcase 2026

  • Termin: Freitag, 7. August 2026
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr CEST
  • Kanäle: YouTube, Twitch und Steam
  • Genannte Spiele: Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild – Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman, Way of the Hunter 2
  • Teaser: auf YouTube ansehen
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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