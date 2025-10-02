SteelSeries präsentiert Wireless Gaming-Headset Arctis Nova Elite

SteelSeries hat sein neues Premium-Headset Arctis Nova Elite vorgestellt – und setzt dabei auf audiophile Technik für Gaming und Entertainment.

Das Modell ist das erste Hi-Res Wireless-zertifizierte Gaming-Headset und will mit sattem Klang und starker Konnektivität überzeugen.

Zu den Highlights zählen maßgeschneiderte 40-mm-Carbonfaser-Treiber mit einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz sowie 24-Bit/96-kHz-Übertragung über 2,4 GHz und Bluetooth. Mit der neuen OmniPlay-Technologie können Spieler bis zu vier Quellen – PC, Konsole, Bluetooth und Aux – gleichzeitig verbinden und mischen.

Neben aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) bietet das Headset KI-unterstützte Mikrofone, die laut Hersteller 97 % der Hintergrundgeräusche herausfiltern. Ein Dual-Akku-System sorgt für praktisch unbegrenzte Laufzeit. Über die Arctis App stehen außerdem mehr als 200 spielspezifische Presets zur Verfügung.

Optisch setzt SteelSeries auf ein minimalistisches Design mit Vollmetallrahmen, Memory-Schaum-Ohrpolstern und einer Zusammenarbeit mit Designer Jacob Wagner.

Das Arctis Nova Elite ist seit dem 30. September 2025 zu einem Preis von 649,99 Euro über SteelSeries.com und ausgewählte Händler erhältlich. Die Arctis App ist kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar.