Globale Erfolgsserie Bluey wird Teil der Just Dance 2026 Edition

Ubisoft kündigte heute eine neue Partnerschaft zwischen BBC Studios und Just Dance sowie der Emmy®-prämierten, globalen Erfolgsserie Bluey an.

Diese Partnerschaft bringt die fantastische Welt von Bluey in die Just Dance 2026 Edition. Mit einer neuen ikonischen Map, die von Ubisoft und Neels Studio in Partnerschaft mit BBC Studios und Ludo Studio entwickelt wurde, können Familien zusammen mit Bluey tanzen.

Bluey ist eine liebenswerte, energiegeladene Blue Heeler-Hündin, die mit ihrer Mum, ihrem Dad und ihrer kleinen Schwester Bingo zusammenlebt. Bluey nutzt ihre grenzenlose Energie, um Spiele zu spielen, die sich auf unvorhersehbare und komische Weise entwickeln. Dabei zieht sie ihre Familie und die ganze Nachbarschaft mit in ihre spaßige Welt.

Das Just Dance-Spielerlebnis lädt Menschen jeden Alters ein, sich zu den größten Hits der Welt zu bewegen. Mit seinem innovativen Gameplay und mitreißenden Tracks setzt die Just Dance-Reihe den Maßstab für Tanzspiele und ist die erfolgreichste Musikvideospiel-Marke aller Zeiten. Mit mehr als 1.500 Tänzen, die in den letzten 15 Jahren entwickelt wurden, hat die Marke bis heute mehr als 135 Millionen Spieler begeistert.

Gestaltung eines hochwertigen Bluey-Gameplays

Das Bluey-Gameplay ermöglicht es Spieler:innen, Bluey, ihre Familie und Freunde beim Tanzen durch ikonische Settings in Blueys Haus und Brisbane zu begleiten und dabei jeden Schritt der fröhlichen Choreografie nachzuahmen. Dieses aufregende Gameplay sorgt für ein unvergessliches Just Dance-Erlebnis, bei dem Tänzer und Bluey-Fans jeden Alters gemeinsam Spaß haben können.

Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das Just Dance Bluey-Gameplay zu einem besonders unterhaltsamen Erlebnis für Spieler:innen und Fans der Serie zu machen. Gestaltet rund um die fröhliche Welt von Bluey, feiert dieses Erlebnis die einfachen Freuden des gemeinsamen Tanzens. Werte, die sowohl Bluey als auch Just Dance teilen.

„Wir sind stolz darauf, mit BBC Studios zusammengearbeitet zu haben, um Bluey in die Welt von Just Dance zu bringen. Diese Partnerschaft hat es uns ermöglicht, ein Spielerlebnis zu schaffen, das das Miteinander in der Familie feiert – Werte, die sowohl für Bluey als auch Just Dance von zentraler Bedeutung sind“, sagt Amélie Louvet, Marketing Director von Just Dance. „Wir freuen uns sehr, Familien eine neue Möglichkeit zu bieten, sich durch Tanzerlebnisse zu verbinden, und können es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Spielerinnen und Spieler die fröhliche Welt von Bluey entdecken!“

„Bluey und Bingo lieben es zu tanzen und jetzt können Familien überall mitmachen. Wir freuen uns, Bluey in Zusammenarbeit mit Ubisoft und Ludo Studio zu Just Dance zu bringen und Fans die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen, zu grooven und gemeinsam Spaß zu haben“, sagt Marina Mello, Global Director of Gaming & interactive bei BBC Studios.

Just Dance® 2026 Edition erscheint am 14. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5 and Xbox Series X|S und auf Nintendo Switch 2 via Abwärtskompatibilität. ​ Ebenfalls ab dem 14. Oktober ist exklusiv bei MediaMarkt und Saturn die physische Just Dance 2026 Limited Edition für Nintendo Switch erhältlich. Diese enthält neben dem Hauptspiel zusätzlichen digitalen Bonus-Content. ​

Aktuelle Informationen zu Just Dance 2026 Edition gibt es unter justdancegame.com. Just Dance auf Twitter folgen unter @justdancegame und dem Hashtag #JustDance2026.