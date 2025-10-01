Ein Date mit dem Tod: Action-Adventure Spindle erscheint am 13. Oktober

Deck13 Spotlight und Wobble Ghost freuen sich, das Veröffentlichungsdatum ihres charmanten Action-Adventures Spindle bekannt zu geben!

Wirf den Umhang des Sensenmanns über und tauche ein in eine mysteriöse Welt, in der niemand mehr zu sterben scheint – ab dem 13. Oktober auf PC und Nintendo Switch.

Schau dir jetzt den brandneuen Release Date Trailer an und entdecke, welche Herausforderungen Tod und Schwein meistern müssen, während sie dem Mysterium auf den Grund gehen.

Was hinter Spindle steckt

Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Dengel, einem Sensenmann, der die Seelen geliebter Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Spindle kombiniert dabei gefühlvolles Erzählen mit schnellen, actionreichen Szenen und schafft eine bewegende Erfahrung, die zeigt, dass jeder seinen eigenen Weg findet, mit Trauer umzugehen – und dass das völlig in Ordnung ist.

In diesem Indie-Abenteuer ist Trauer nicht nur ein Thema, sondern das Herz der Reise. Aus einem Konzept, das durch Ideen der Community geformt wurde, entstand ein Spiel, das zeigt, wie vielfältig der Umgang mit Verlust sein kann.

Eine Welt, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden

Spindle nimmt dich mit auf eine liebevoll gestaltete Reise voller charmanter Charaktere und verzaubernder Landschaften, inspiriert von den Spielen unserer Kindheit. Mit scharfer Sense und noch schärferem Verstand durchstreifst du verschlungene Dungeons, die nur so vor listigen Gegnern und kniffligen Rätseln strotzen, während du nach und nach das große Geheimnis lüftest.

Je tiefer du in die Dunkelheit vordringst, desto mehr scheinen die Schatten dich zu beobachten… bist du mutig genug, herauszufinden, was wirklich im Verborgenen lauert?

Stürze dich ins Abenteuer, wenn Spindle am 13. Oktober für PC und Nintendo Switch erscheint! Spiele noch heute die Demo und vergiss nicht, das Spiel auf deine Wunschliste zu setzen.