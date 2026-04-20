Erster Tropico 7 Gameplay-Teaser enthüllt

Publisher Kalypso Media und das entwickelnde Gaming Minds Studios haben den ersten Gameplay-Teaser zu Tropico 7 veröffentlicht.

Der Clip gibt einen Einblick in zentrale Spielmechaniken wie den Städtebau, die Verwaltung von Bürgerzufriedenheit und -loyalität sowie das neu eingeführte Terraforming-Feature, mit dem Spieler die Landschaft ihrer Insel aktiv verändern können – von Bergformationen bis hin zu ganzen Stränden.

Begleitet wird der Teaser von einem Dev-Log der Entwickler, in dem sie unter anderem auf die politische Matrix, Verfassungen und Edikte eingehen.

Features im Überblick: Tropico 7 umfasst eine Kampagne über fünf Karten, mehr als 20 Sandbox-Karten sowie zufallsgenerierte Karten. Neu ist außerdem ein überarbeitetes Militärsystem sowie ein Ratsystem, über das Spieler mit verschiedenen politischen Fraktionen interagieren können.

Das Spiel erscheint 2026 für PC (Steam, Epic Games), Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass.