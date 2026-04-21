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Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird am 23. April um 18 Uhr vorgestellt

von Hannes Linsbauer0

Ubisoft gab bekannt, dass Assassin’s Creed™ Black Flag Resynced im Rahmen eines eigenen Showcases offiziell präsentiert wird.

Das Reveal-Showcase findet am 23. April um 18:00 Uhr auf folgenden Kanälen statt:

2023 wurde bekannt gegeben, dass das ursprüngliche Assassin’s Creed IV: Black Flag über 34 Millionen Spieler:innen erreicht hat, was den anhaltenden Einfluss des Titels auf diese Spielereihe und ihre Community unterstreicht.

Weitere Informationen über Assassin’s Creed oder andere Ubisoft-Spiele gibt es auf news.ubisoft.com.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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