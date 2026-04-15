DLSS verbessert diese Woche PRAGMATA, Cthulhu: The Cosmic Abyss und mehr

Diese Woche startet PRAGMATA™ mit Pathtracing-Effekten, DLSS 4 mit Ray Reconstruction und Multi Frame Generation, um GeForce RTX-Spielern das ultimative Spielerlebnis zu bieten.
Außerdem bereichert DLSS diese Woche Cthulhu: The Cosmic Abyss, MONGIL: STAR DIVE und Windrose. Später diesen Monat folgt INDUSTRIA 2. Zudem wurde der neue Sci-Fi-Ego-Shooter Fragmentary Order angekündigt, der mit DLSS 4.5-Unterstützung erscheinen wird.
Das sind die neuen Titel mit RTX-Unterstützung:
- PRAGMATA™: CAPCOMs PRAGMATA™ versetzt Spieler in die nahe Zukunft auf eine Mond Forschungsstation. Nach einer zufälligen Begegnung an Bord der scheinbar leblosen Station geraten Raumfahrer Hugh Williams und die Androidin Diana ins Fadenkreuz einer feindseligen KI, welche die Station kontrolliert. Mit GeForce RTX 50 Series GPUs können sich Spieler in PRAGMATA auf unvergleichliche Detailtreue und Immersion freuen. Dafür sorgen beeindruckende, PC-exklusive Pathtracing-Effekte, die durch DLSS Multi Frame Generation beschleunigt, durch DLSS Ray Reconstruction verbessert und durch NVIDIA Reflex optimiert werden für ein ultimatives PC-Erlebnis. Außerdem erhalten Spieler als Teil des PRAGMATA GeForce RTX 50 Series Bundles eine Steam-Kopie des Spiels beim Kauf von qualifizierten GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070 Desktops und Grafikkarten sowie beim Kauf von Laptops mit GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070 Laptop-GPUs bei teilnehmenden Händlern und Online-Händlern.
- Fragmentary Order: Rant Gaming hat Fragmentary Order angekündigt, einen realistischen, knallharten, taktischen Sci-Fi-Ego-Shooter. Fragmentary Order spielt im Jahr 2251 in einer Zukunft, die durch den Aufstieg von Core geprägt ist. Core ist eine mächtige Organisation, die einst die Menschheit vor dem Untergang bewahrte und eine zersplitterte Welt unter einem einzigen technologischen und wirtschaftlichen System vereinte. Bei Veröffentlichung von Fragmentary Order können GeForce RTX-Spieler die Grafik mit DLSS 4.5 Super Resolution und Dynamic Multi Frame Generation verbessern und optimieren. Auf der Fragmentary Order-Webseite können Spieler sich für weitere Updates anmelden und am Prime Batch Founders-Programm teilnehmen, um eine Chance auf frühzeitigen Zugang zum Spiel zu erhalten.
- Cthulhu: The Cosmic Abyss: In diesem spannungsgeladenen Lovecraft-Thriller von Nacon und Big Bad Wolf schlüpfen Spieler in die Rolle von Noah, der das mysteriöse Verschwinden von Bergleuten in den Tiefen des Pazifischen Ozeans untersuchen soll. Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheint am 16. April und alle GeForce RTX-Spieler können im Spiel DLSS 4.5 Super Resolution aktivieren, um die Bildqualität zu verbessern und die Leistung zu steigern. Über die NVIDIA-App können alle Spieler mit einer GPU der GeForce RTX 50er-Serie DLSS 4 Multi Frame Generation auf den DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X Mode upgraden und so die Leistung weiter steigern.
- INDUSTRIA 2: INDUSTRIA 2 von Bleakmill und Headup ist ein storybasiertes FPS-Abenteuer rund um eine Frau, die in einer Parallelwelt gestrandet ist. Das Spiel erscheint noch in diesem Monat und alle GeForce RTX-Spieler können die gesamte Palette der DLSS 4.5-Funktionen im Spiel aktivieren. DLSS 4.5 Super Resolution verbessert die Bildqualität und erhöht die Bildraten. DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation mit bis zu 6-facher Leistung steigert die Performance auf GeForce RTX 50 Series-GPUs massiv. Das neue Enhanced DLSS Frame Generation-Modell verbessert zusätzlich die Wiedergabetreue von Elementen der Benutzeroberfläche.
- MONGIL: STAR DIVE: MONGIL: STAR DIVE von Netmarble ist die lang erwartete Fortsetzung des koreanischen mobilen Sammel-RPGs Monster Taming aus dem Jahr 2013. Das Spiel erscheint morgen um 03:00 Uhr. Alle GeForce RTX-Spieler können im Spiel DLSS 4.5 Super Resolution aktivieren, um die Bildqualität zu verbessern und DLSS Frame Generation nutzen, um die Leistung zu steigern.
- Windrose: Windrose, ein Überraschungshit des letzten Steam Next Fest, spielt in einer alternativen Piratenwelt, in der Spieler an Land und auf ihrem Schiff auf hoher See bauen, basteln und ums Überleben kämpfen. Windrose ist seit Anfang dieser Woche im Early Access verfügbar und bietet allen GeForce RTX-Spielern DLSS Super Resolution und DLSS Multi Frame Generation für maximale Bildqualität und Leistung.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu neuen DLSS-Titeln und zu dem neuen PRAGMATA GeForce RTX 50 Series Bundle.