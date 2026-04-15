Das Marathon-Update zur Mitte der Saison ist jetzt verfügbar

Das erste Mid-Season-Update für Marathon ist verfügbar. Update 1.0.6 bringt Anpassungen an Balance und Fortschritt, neue Belohnungen, Änderungen an der Recon-Hülle sowie das zeitlich begrenzte C.A.R.R.I.-Protokoll.

Mit dem Update wird der Prämienpass überarbeitet und um neue Belohnungen auf dem kostenlosen sowie dem Premium-Pfad ergänzt. Premium-Spieler erhalten neue Stile für Thief, Assassin und Destroyer, während auf dem kostenlosen Pfad unter anderem ein Recon-Stil, ein Stil für die WSTR-Kampfschrotflinte und ein Profilabzeichen freigeschaltet werden können.

Die Recon-Hülle wurde ebenfalls angepasst. Laut Ankündigung soll sie Gegner besser erkennen, zudem wurde das Verhalten der Verfolger-Drohne überarbeitet. Neue Waffenchips und Implantate bringen teamweite Buffs ins Spiel. Dazu kommen das Gnaden-Kit, mit dem niedergestreckte gegnerische Runner wiederbelebt werden können, sowie ein Gegenstand zur Selbstwiederbelebung, der nur im Solo-Modus verfügbar ist.

Weitere Inhalte sind neue Arachne-Fraktionsstile, die über den Kodex freigeschaltet werden, sowie erweiterte Beutepools. In Grenzbereich- und Düstermoor-Begegnungen können nun zusätzliche einzigartige Waffen der Deluxe-Stufe auftauchen.

Mit dem C.A.R.R.I.-Protokoll startet zudem ein zeitlich begrenztes Feature. Spieler verdienen CyberAcme-Wertschätzungen durch Auftragsziele und erfolgreiche Exfils. Dieses Material kann in der C.A.R.R.I.-Waffenkammer gegen Belohnungen eingetauscht werden, darunter Waffen, Bergungsgutkisten, Rufpakete für Fraktionen und weitere Prämien. Laut Ankündigung richtet sich das System besonders an neue und mittlere Spieler, bietet aber auch Belohnungen für erfahrene Runner.

Begleitend zum Update ist außerdem eine Marathon-Kollektion bei Displate erschienen. Sie umfasst Motive zu den sechs Runner-Hüllen sowie ein Motiv mit dem Compiler aus der Deluxe Edition.

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