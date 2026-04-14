PXN kündigt GT ONE als neues GT-Lenkrad für Sim-Racing-Setups an

PXN hat mit dem GT ONE ein neues GT-Lenkrad vorgestellt, das sich vor allem an Sim-Racer richtet, die von Einsteiger-Hardware auf ein umfangreicheres Setup wechseln wollen. Preislich startet das Modell jetzt zum Early-Bird-Tarif bei 209 Euro.

PXN hat mit dem GT ONE ein neues GT-Lenkrad für Sim-Racer vorgestellt. Das Modell richtet sich laut Hersteller vor allem an Nutzer, die von Einsteiger-Hardware auf ein umfangreicher ausgestattetes Setup umsteigen wollen, und soll sowohl mit dem PXN-Ökosystem als auch mit ausgewählten Drittanbieter-Lösungen nutzbar sein.

Das GT ONE bietet laut PXN insgesamt 78 Eingabesignale. Dazu zählen vier Schaltwippen aus Carbon, zwölf frei belegbare Tasten, mehrere Encoder sowie zwei 7-Wege-Funky-Switches. Damit sollen sich Funktionen wie Bremsbalance, Traktionskontrolle oder Boxenstrategien direkt am Lenkrad verwalten lassen.

Das Gehäuse besteht laut den vorliegenden Angaben aus glasfaserverstärktem Verbundmaterial mit Carbon-Oberfläche, während die Griffe aus TPE gefertigt sind. Der Lenkradkranz misst 300 mm. Zur weiteren Ausstattung gehören hintergrundbeleuchtete Tasten und 15 RPM-LEDs, die sich über die PXN SimRacing Software sowie per SimHub anpassen lassen.

Für die Einbindung in bestehende Setups setzt PXN auf ein Quick-Release-System. Voll kompatibel ist das GT ONE laut Hersteller mit den Direct-Drive-Wheelbases der VD-Serie, darunter VD6 und VD10. Per USB-Spiralkabel und optionalem Quick-Release-Adapter soll sich das Lenkrad zudem auch mit weiteren Wheelbases nutzen lassen, sofern diese standardisierte 50- bis 70-mm-Hubs unterstützen.

Preislich nennt PXN einen zeitlich begrenzten Early-Bird-Preis von 209 Euro. Danach soll die unverbindliche Preisempfehlung bei 229 Euro liegen. Das GT ONE gibt es sowohl einzeln als auch im Bundle mit den Wheelbases VD6 und VD10.

Ab sofort ist ein Kauf über die Webseite möglich.

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