Dawn of War IV: Adeptus Mechanicus-Fraktionstrailer veröffentlicht

Deep Silver und KING Art Games haben einen neuen CGI-Trailer zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Adeptus Mechanicus, das in diesem Serienteil erstmals als spielbare Fraktion vertreten ist.

Deep Silver und KING Art Games haben einen weiteren CGI-Trailer zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV vorgestellt. Es handelt sich um die zweite von insgesamt vier Zwischensequenzen, mit denen die Fraktionen des Strategiespiels näher vorgestellt werden.

Im Fokus des neuen Videos steht das Adeptus Mechanicus. Der Trailer zeigt Magos Dominus Nulpherus-1 und einen weiteren Tech-Priester bei der Erkundung eines vermeintlich verlassenen Necron-Grabs. Die Mission kippt jedoch rasch, als Necron-Streitkräfte erwachen und die Expedition in ein Gefecht innerhalb einstürzender Ruinen übergeht.

Mit dem Adeptus Mechanicus erhält die Reihe eine weitere spielbare Fraktion, die laut offizieller Beschreibung erstmals in einem Dawn of War-Titel vertreten ist. Auf der offiziellen Webseite und der Steam-Seite wird Warhammer 40,000: Dawn of War IV aktuell für PC geführt.

Neben der Kampagne sind laut offizieller Spielbeschreibung auch Multiplayer-Gefechte sowie Modi wie Last Stand und Skirmish geplant.