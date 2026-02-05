PUBG: BLINDSPOT startet kostenlos im Early Access auf Steam

KRAFTON, Inc. erweitert das PUBG-Universum um eine völlig neue Perspektive. Ab heute ist PUBG: BLINDSPOT, ein teambasierter 5v5-PvP-Shooter, kostenlos im Early Access auf Steam verfügbar.

Das Spiel bricht mit der traditionellen Third-Person-Sicht der Serie und setzt stattdessen auf eine taktische Top-Down-Ansicht.

Taktischer Nahkampf im Fokus

Obwohl das Spiel Jahrzehnte nach den Ereignissen von PUBG: BATTLEGROUNDS spielt, bleibt die Kernidentität des Franchises – Realismus und hohe Spannung – erhalten. Der Fokus verschiebt sich jedoch deutlich:

CQB-Spezialisierung : Das Gameplay ist auf schnelle, intensive Nahkämpfe (Close Quarters Battle) in Innenräumen ausgelegt.

: Das Gameplay ist auf schnelle, intensive Nahkämpfe (Close Quarters Battle) in Innenräumen ausgelegt. Neuer Charakter „Blaze“ : Zum Start ergänzt der Verteidigungs-Spezialist Blaze das Roster. Seine Molotow-Cocktails dienen der Gebietskontrolle (Area Denial) und erzwingen strategische Teamzusammensetzungen.

: Zum Start ergänzt der Verteidigungs-Spezialist Blaze das Roster. Seine Molotow-Cocktails dienen der Gebietskontrolle (Area Denial) und erzwingen strategische Teamzusammensetzungen. Wettkampf-Start: Die erste offizielle Season beginnt am 12. Februar 2026. Flankiert wird der Start von Creator-Turnieren auf Twitch und CHZZK.

Barrierefreies Gaming dank Cloud-Support

Für Spieler ohne dedizierte Gaming-Hardware gibt es gute Nachrichten: Das Spiel unterstützt ab dem ersten Tag NVIDIA GeForce NOW. Damit lässt sich der taktische Shooter auch auf leistungsschwächeren Systemen oder mobilen Geräten streamen.

Entwicklung mit der Community

Die Entwickler bei PUBG STUDIOS betonen, dass der Early Access als „offene Entwicklungsphase“ verstanden wird. Das Feedback der Spieler soll direkt in die Balance-Updates und neuen Content einfließen, um die Spieltiefe kontinuierlich zu steigern.

Weitere Informationen zu PUBG: BLINDSPOT sind auf der Steam-Seite des Spiels zu finden.