Crusader Kings III geht mit Glaube und Handel in sein 5. Kapitel

Crusader Kings III stellt mit Chapter V die nächsten DLCs in den Fokus: Statt einer weiteren Kartenerweiterung rücken diesmal Religion, Kirche, Handel und Wirtschaft stärker ins Zentrum. Die wichtigsten Neuerungen betreffen spielbare Theokratien, Handelsrepubliken und zusätzliche kosmetische sowie musikalische Inhalte.

Während Chapter IV von Crusader Kings III vor allem durch die massive Kartenerweiterung nach Osten in der Kernerweiterung All Under Heaven punktete – inklusive neuer Regionen in Asien, nomadischer Systeme und fernöstlicher Regierungsformen – konzentriert sich die zuletzt angekündigte Staffel 5 nun deutlich stärker auf die inneren Machtstrukturen des Mittelalters. Religion, Kirche, Handel und Wirtschaft stehen diesmal im Mittelpunkt der Entwicklung. Damit greift Paradox Inhaltsthemen auf, die von der Community schon seit Jahren mit Eifer herbeigesehnt worden sind.

Das neue Kapitel umfasst konkret diese vier DLCs:

By God Alone – religiöse Kernexpansion

Silk & Silver – große Handels-Expansion

Songs of the Realm – Musikpaket

Symbols of Authority – kosmetisches Kleidungspaket

Während die beiden kleineren DLCs Songs of the Realm und Symbols of Authority bereits verfügbar sind, erscheinen die großen Gameplay-Erweiterungen in Quartal 3 bzw. 4 diesen Jahres.

By God Alone – Tieferer Glaube

(Release voraussichtlich im III. Quartal 2026)

Die erste große Erweiterung By God Alone dürfte für viele Fans die spannendste Gameplay-Neuerung seit Jahren darstellen, denn diese setzt bei bislang ausgesparten Mechaniken an: erstmals in der Geschichte der Crusader-Kings-Reihe werden Theokratien vollständig spielbar. Das betrifft nicht nur Bischöfe und Patriarchen – sondern sogar den Papst höchstselbst.

Die Entwickler sprechen von einem komplett neuen „Ecclesiastical Government“, also einer eigenständigen Regierungsform für geistliche Herrscher. Anders als klassische Dynastien basiert diese nicht primär auf Erbfolge, sondern auf kirchlichen Hierarchien und institutioneller Macht. Stirbt ein geistlicher Herrscher ohne dynastischen Erben, übernimmt künftig automatisch der nächste hohe Geistliche die Kontrolle.

Ebenso erweitert sich auch das Gameplay in dieser Regierungsform.

Als Papst oder Kirchenfürst können Spieler zukünftig:

Kardinäle ernennen

Kirchensteuern verwalten

Exkommunikationen aussprechen

Häresien bekämpfen oder fördern

ökumenische Konzile einberufen

kirchliche Ämter kontrollieren

Einfluss auf weltliche Herrscher ausüben

Besonders die Machtkämpfe zwischen weltlicher und geistlicher Autorität sollen dabei im Fokus stehen. Herrscher sollen versuchen können, die Kirche politisch zu kontrollieren – etwa über ein neues „Puppet“-System, mit dem geistliche Würdenträger den eigenen Willen aufgezwungen und als Marionetten indirekt gesteuert werden können.

Gleichzeitig wird die Fortentwicklung des Christentums selbst deutlich dynamischer und vielschichtiger ausfallen. Laut Entwicklerinformationen sollen Glaubensrichtungen regional unterschiedlich wachsen, sich verändern und neue Rituale oder Glaubensausrichtungen etablieren können. Auch Schismen und innerkirchliche Konflikte würden stärker herausgearbeitet.

Silk & Silver – Handel, Republiken und Wirtschaft

(Release voraussichtlich im IV. Quartal 2026)

Die zweite große Erweiterung Silk & Silver bringt eines der meistgewünschten Features der Community zurück: spielbare Handelsrepubliken. Damit feiern Handelsmächte wie Venedig oder die Hanse ihre Rückkehr.

Anders als feudale Herrscher setzen Händlerfamilien nicht primär auf Armeen und Vasallen, sondern auf wirtschaftliche Dominanz. Im Mittelpunkt stehen:

Handelsrouten

Monopole

konkurrierende Handelsfamilien

Handelskonföderationen

neue Stadt- und Distriktsysteme

Handelswaren

wirtschaftlicher Einfluss auf ganze Regionen

Eine besondere Wichtigkeit nimmt in diesen Handelsrepubliken der Familiensitz ein, der als wirtschaftliches Machtzentrum fungiert. Händlerfamilien konkurrieren dabei nicht nur um Reichtum, sondern auch um politischen Einfluss innerhalb ihrer Republiken.

Paradox deutet außerdem eine umfassende Überarbeitung des bisherigen Wirtschaftssystems an. Straßen, Infrastruktur, Märkte und regionale Handelsgüter sollen künftig deutlich stärker miteinander verknüpft sein. Provinzen entwickeln sich nicht mehr nur über isolierte Gebäude, sondern über größere wirtschaftliche Zentren und Distrikte.

Die Rückkehr dieser beliebten Systeme stieß gerade bei den Serienveteranen in den Foren auf großen Zuspruch. Umfang und Komplexität eines Victoria IIIoder Europa Universalis Vwerden bei den Wirtschafts- und Handelskreisläufen aber ausdrücklich nicht anvisiert.

Songs of the Realm – Neue Musik für Intrigen und Feldzüge

(bereits verfügbar)

Das gleichfalls kostenpflichtige Musikpaket Songs of the Realm erweitert den Soundtrack von Crusader Kings III um insgesamt 13 neue Stücke. Dabei kombiniert Paradox überarbeitete Klassiker aus älteren Crusader-Kings-Teilen mit Neuinterpretationen traditioneller europäischer Musik.

Symbols of Authority – Mehr Prunk für Europas Herrscher

(bereits verfügbar)

Das kosmetische Paket Symbols of Authority konzentriert sich vollständig auf neue Kronen, Kopfbedeckungen und herrschaftliche Kleidung für europäische Charaktere. Laut offizieller Beschreibung orientieren sich viele Designs an den „glamourösesten Häuptern der Geschichte“.

Besonders Könige, Kaiser und hochrangige Adelige sollen dadurch noch individueller aussehen. Die neuen Kleidungsstücke reichen von prunkvollen Kronen bis hin zu regional inspirierten Herrschaftsinsignien.